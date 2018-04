Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are in plan, in acest moment, sa ia noi masuri comerciale de amploare impotriva Chinei si se concentreaza pe cele anuntate deja, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters, scrie news.ro.Oficialul a spus ca administratia este…

- Statele Unite au publicat o lista de produse din China domniata de bunuri de inalta tehnologie, care intra in componenta unor importuri de 50 de miliarde de dolari pentru care vor impune tarife suplimentare in vederea recuperarii pierderilor provocate de abuzurile Beijinului in domeniul drepturilor…

- Presedintele american Donald Trump a transmis miercuri, prin intermediul contului de Twitter, ca nu este vorba despre un razboi comercial cu China, avand in vedere ca deficitul comercial al Statelor Unite a ajuns la 500 de miliarde de dolari anual. "Nu suntem intr-un razboi comercial cu…

- China a lansat miercuri artileria grea in disputa sa comerciala cu Washington, anuntand cresteri de taxe pentru importurile mai multor produse SUA, inclusiv soia, automobile si produse ale industriei aerospatiale, care cantaresc foarte mult in balanta.

- Ministerul Comertului din China a anuntat miercuri ca planuieste sa impuna taxe vamale speciale in cazul a 106 de produse importate din SUA, dupa ce Washingtonul a publicat o lista cu importuri din China care ar putea fi vizate de taxe suplimentare, informeaza agentia Dpa. Lista de produse…

- China va introduce taxe de 25% pentru 106 produse, in valoare de 50 de miliarde de dolari, venite din Statele Unite. Printre acestea se numara boabele de soia, automobilele și chimicalele, potrivit ministerului de finanțe. Lista de produse din SUA care vor fi taxate de autoritațile chineze includ vehicule,…

- China a ripostat miercuri la planurile administratiei Trump, de a impune tarife vamale pentru produse chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari, printr-o lista de produse de import SUA, precum soia boabe, avioane, automobile, whisky si produse chimice, carora li se vor aplica tarife similare, transmite…

- Lista de marfuri americane afectate de noile taxe vamale impuse de China include, printre altele, vehicule, produse chimice, anumite tipuri de aeronave, soia, porumb și alte produse agricole. China va impune taxe și pentru whisky-ul american, trabucuri și tutun, cateva tipuri de carne de vita, lubrifianți…

- Declaratiile ministrului chinez al Apararii au fost facute in contextul in care acesta efectueaza o vizita oficiala la Moscova si dupa ce a avut o intrevedere cu ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, scrie mediafax.ro. ”Vizitez Rusia in calitate de ministru al Apararii din China pentru a arata…

- Ministrul chinez al Apararii, generalul Wei Fenghe, a declarat, miercuri, ca vizita sa in Rusia reprezinta un semnal dat Statelor Unite, adaugand ca Washingtonul ar trebui sa ia in considerare ca Rusia si China au dezvoltat relatiile militare, informeaza site-ul postului CNN. Declaratiile…

- Administratia Trump a publicat o lista cu 1.300 de produse din China care ar putea fi vizate de taxe suplimentare. Statele Unite planuiesc sa impuna tarife suplimentare la produse in valoare de 50 de miliarde de dolari, pentru a pedepsi China pentru presupuse furturi intelectuale in domeniul industriei…

- Administratia prezidentiala a Statelor Unite a publicat marti o lista de aproximativ 1.300 de produse provenite din China care ar putea fi vizate de taxe vamale suplimentare, acuzand Beijingul de practici incorecte precum furturi intelectuale, relateaza site-ul postului CNN.

- Administratia Donald Trump va publica, saptamana aceasta, lista de importuri din China vizate de taxe vamale suplimentare, in incercarea de a penaliza Beijingul pentru presupuse furturi intelectuale in domeniul industriei tehnologiei informationale, relateaza agentia de stiri Reuters.

- China va impune taxe vamale pentru 128 de produse din SUA, aceasta fiind o replica la masura de a luna trecuta a Washingotnului cu privire la tarifele pentru importurile de oțel și aluminiu din China, potrivit unui anunț facut de Beijing luni. Astfel, un numar de 120 de produse, printre care fructele…

- Un numar de 120 de produse, intre care fructele sau vinul, vor avea o taxa de import de 15%, in timp ce alte opt produse, inclusiv carnea de porc, vor avea un tarif de 25%, potrivit anuntului facut de ministerul chinez al Comertului. Masura va intra in vigoare de luni. Intr-un comunicat separat, ministerul…

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE.

- China a impus tarife vamale de pana la 25% la 128 de produse importate din SUA, printre care se numara carnea de porc sau vinul, informeaza BBC . Aceasta decizie vine ca raspuns la decizia președintelui Donald Trump de a mari taxele importurilor de oțel și aluminiu din China.

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE. Un numar de 120 de produse, intre care fructele sau vinul, vor avea…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie,…

- China a avertizat Statele Unite ca isi va apara interesele in domeniul comertului, dupa ce Donald Trump a anuntat tarifele pentru importuri de bunuri chinezesti, comentariile venind dintr-un apel telefonic intre vicepremierul Chinei Liu He si secretarul Trezoreriei SUA Steven Mnuchin, potrivit BBC.…

- China a cerut SUA ''sa se retraga de pe marginea prapastiei'', in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul ''va lupta pana la sfarsit'' in orice razboi comercial cu Statele Unite,...

- Zidul lui Trump de la frontiera cu Mexicul ramane fara finanțare, dupa ce Congresul SUA ajuns la un acord privind bugetul . Liderii republicani și democrați din Congresul SUA au anunțat, miercuri, ca au ajuns la un acord privind finanțarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018. Ei au evitat astfel…

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE. Ministerul chinez al Comertului…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, ca represalii in urma anuntului presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10%…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Litera ”n” a fost interzisa in China. Dupa ce China a eliminat limitarea mandatelor pe care le poate avea un președinte, pentru a-l lasa pe Xi Jinping sa fie șef al statului pe viața, Beijingul mai ia o decizie controversata, interzicand litera ”n” pe rețelele sociale, alaturi de anumite fraze. Potrivit…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Noua Strategie Naționala de Aparare a SUA marcheaza clar drept principala preocupare competiția marilor puteri și perspectiva unei confruntari a Statelor Unite cu Rusia sau China. Lista conține amenințarile nucleara, balistica și terorista, cu Coreea de Nord și Iranul ca amenințari concrete, și abia…

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…

- LISTA completa: EVENIMENTELOR organizate in 2018 la Alba Iulia. Cetatea Alba Carolina, animata de festivaluri, concerte, spectacole și concursuri. Suma alocata este de pana la 7 milioane de lei Administrația locala din Allba Iulia pregatește, pentru anul 2018, o lunga serie de evenimente ce stau sub…

- Filipine va mentine strânse relatii cu Beijingul, pentru a evita orice conflict care ar putea determina China sa faca uz de armele ce se crede ca sunt instalate în insulele disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza luni dpa. Purtatorul de cuvânt prezidential, Harry Roque, a declarat…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, în urma unei plângeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute. Conform deciziei Uniunii Europene, vor fi introduse taxe antidumping între…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, in urma unei plangeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute.

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- O lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei a fost data publicitatii marti de catre Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite. Pe lista figureaza 114 politicieni si 96 de oameni de afaceri, a precizat Trezoreria, adaugand ca acestea nu au…

- Ministrul de externe japonez Taro Kono efectueaza incepand de sambata o vizita de doua zile la Beijing in cursul careia diplomati din cele doua tari vor avea convorbiri privind dezvoltarea relatiilor si probleme regionale, relateaza DPA. Aceasta este prima vizita efectuata de un ministru…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Castigul salarial mediu brut pe economie a crescut cu 3,1% in noiembrie 2017, fata de luna anterioara, pana la 3.430 lei, in timp ce valoarea neta s-a situat la 2.464 de lei, in urcare cu 3% (72 lei), arata datele Institutului National de Statistica (INS), date vineri publicitatii. Conform statisticii,…

- Emmanuel Macron, care spera la o reechilibrare a relatiei comerciale cu Beijingul, a obtinut marti, in a doua zi a vizitei sale in China, un acord providential pentru Areva si a anuntat o ridicare a embargoului chinez impus carnii de vita, relateaza AFP.