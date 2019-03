SUA au oprit finantarea cheltuielilor cu infrastructura in beneficiul Marinei americane pe teritoriul Romaniei Curtea de Conturi a gasit facturi neachitate de SUA in valoare de aproape 2.000.000 de euro "ca urmare a stoparii finantarii de catre partea americana a Programului de sustinere a natiunii-gazda (HNP) in Romania", program care se refera la activitatile Marinei SUA dislocate in tara noastra.



Jurnalistii de la Profit.ro sunt cei care au descoperit informatia intr-un document intocmit de Curtea de Conturi in urma unui audit financiar efectuat la Ministerul Apararii.



Conform sursei citate, suma totala a facturilor neachitate se ridica la "1.913 mii de euro".



In document… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studentii, care au transmis deja ca se alatura protestului de pe 15 martie initiat de Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, fac apel la oameni sa li se alature in demersul de a construi o Autostrada Umana. Tinerii vor pune in practica acest…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, la Galati, intrebat despre o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca reprezinta "o posibilitate", dar "pot fi si alte posibilitati". Intrebat, sambata, la Galati, in contextul in care participa alaturi de USR la alegerile…

- Santierul Naval Constanta (SNC) a depus astazi, la Curtea de Apel Constanta, o cerere de renuntare la judecata in dosarul de contencios administrativ si fiscal pe care l-a deschis pentru a contesta HG nr. 48 / 2018, actul normativ care fundamenteaza derularea procedurii de achizitie aferenta Programului…

- Dacia a lansat o editie limitata pentru Duster, care i-a impresionat pe spanioli. Jurnalistii de la Diario Motor sustin ca editia limitata din 2019 ne arata "cel mai frumos Duster creat vreodata". Sursa citata aminteste ca editia limitata vine cu jante de aluminiu de 17 inchi, "ceea…

- Erste Group, cel mai important grup financiar din Romania, din care face parte si Banca Comerciala Romana (BCR), considera ca Guvernul se bazeaza in continuare pe o suprataxare a bancilor, dar si pe modificarea Pilonului 2 de pensii private, cand raporteaza in proiectul de buget o crestere a veniturilor…

- Proiectul de buget de stat pe 2019 prevede reducerea cu 33,86%, fata de executia preliminata pe 2018, a creditelor bugetare destinate sustinerii cultelor religioase, care constau in principal in bani alocati pentru construirea si intretinerea lacaselor de cult, de la 213,2 la 141 milioane lei.…

- Premierul Viorica Dancila prezinta astazi in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Dupa prezentarea din plenul PE, care va avea loc la ora locala 15:00, Viorica Dancila si presedintele Parlamentului European, Antonio…

- Marina SUA a cumparat Ministerului Apararii din Romania o Dacia Sandero Stepway 2, iar achizitia este pusa serios sub semnul intrebarii, relateaza Bloomberg. Fostul ministru al Apararii, Jim Mattis, care si-a parasit functia odata cu intrarea in noul an, a aprobat ca Marina SUA sa cheltuiasca…