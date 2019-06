Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca Statele Unite vor impune luni noi sanctiuni "majore" impotriva Iranului, la cateva ore dupa ce afirmase ca daca Republica Islamica renunta la programul sau nuclear, el va fi "cel mai bun prieten" al sau, relateaza AFP. "Introducem…

- Presedintele SUA, Donald Trump, afirma ca a decis sa anuleze loviturile aeriene contra unor tinte iraniene, intrucat i s-a transmis ca 150 oameni ar fi murit in atacuri, ceea ce nu ar fi fost un raspuns ''proportionat'' la doborarea unei drone americane de catre iranieni, transmite dpa.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat joi un atac selectiv contra Iranului ca raspuns la doborarea de catre Teheran a unei drone americane, dar liderul de la Casa Alba a suspendat ordinul inainte ca...

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Iranul cu distrugerea, in cazul unui atac vizand interese americane, in contextul in care relatiile intre Teheran si Washington sunt extrem de tensionate de la reimpunerea sanctiunilor economice americane Republicii islamice, in noiembrie, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a amenințat duminica Iranul, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, crescând astfel îngrijorarile privind un potențial conflict dintre Statele Unite și Iran, relateaza Reuters conform Mediafax.„Daca Iranul vrea o lupta, acela va fi sfârșitul…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Donald Trump a impus noi sancțiuni asupra „sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului” din Iran, pentru a spori presiunea asupra regimului de la Teheran. Președintele Statelor Unite a amenințat ca va lua noi masuri in cazul in care Iranul „nu-si schimba radical atitudinea”.…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind inchiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia in considerare trimiterea mai multor „soldați inarmați”, relateaza Reuters.„O caravana cu peste 20.000 de migranți circula prin Mexic.…