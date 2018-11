Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au inchis cel mai aglomerat punct de trecere a frontierei cu Mexicul, duminica, dupa ce politia mexicana a intrerupt un protest al migrantilor din America Centrala, care erau adunati in Tijuana, unii dintre demonstranti fortand granita, unde ofiteri americani i-au intampinat cu gaze…

- Sute de imigranti din America Centrala care intentioneaza sa ceara azil in Statele Unite s-au indreptat marti spre Mexic, in timp ce armata americana a intarit masurile de securitate, punand sarma ghimpata si ridicand baricade la granita cu Mexicul, relateaza Reuters.

- Sute de migranți din America Centrala care intenționeaza sa ceara azil in Statele Unite au ajuns astazi in Mexic, timp in care armata americana a pus sarma ghimpata și a ridicat baricade ca masuri de securitate, scrie Reuters.

- Militarii americani au intarit marti masurile de securitate la frontiera cu Mexicul, construind baricade si garduri de sarma ghimpata, relateaza Reuters preluata de Agerpres. In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea…

- Militarii americani au intarit marti masurile de securitate la frontiera cu Mexicul, construind baricade si garduri de sarma ghimpata, relateaza Reuters. In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea unei caravane de refugiati…

- Sute de migranti din America Centrala si-au reluat sambata marsul prin Mexic, catre frontiera Statelor Unite, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Firea spune care este planul lui Dragnea: Vrea sa dea OUG sa desființeze Bucureștiul. Cele 6 sectoare vor deveni orașe In…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Statele Unite ar putea trimite pana la 15.000 de soldati la granita cu Mexicul, intarindu-ti pozitia privind impotriva carabanei de migranti care fug de violenta si saracia din America Centrala, scrie Reuters.

- Un grup de zece romani au incercat, joi, sa treaca granita dintre Canada si Statele Unite. Romanii au fost arestati de catre autoritatile americane. Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia…