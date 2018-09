Stiri pe aceeasi tema

- Administrația din Statele Unite a decis marți impunerea unui nou set de sancțiuni care o vizeaza pe soția președintelui Nicolas Maduro, pe vicepreședintele din Venezuela și pe ministrul Apararii, relateaza Reuters.Decizia de a impune un nou set de sancțiuni este legata de dezaprobarea Statelor…

- Rusia trebuie sa inceteze incalcarea "sistematica" a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord, a cerut luni ambasadorul american la Natiunile Unite, Nikki Haley, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite au impus vineri sanctiuni asupra a patru comandanti militari si de politie si a doua unitati ale armatei, pe fondul acuzatiilor privind "curatarea etnica" impotriva musulmanilor rohingya, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planuri prezentate pentru prima oara in iunie, a anuntat miercuri Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters. Planurile de crestere a numarului de puscasi marini in Norvegia la 700 de la…

- O delegatie de oficiali turci va merge peste doua zile la Washington pentru a discuta in legatura cu disputele existente intre SUA si Turcia, ambele fiind membre ale NATO, a informat marti CNN Turk, citand surse diplomatice, relateaza Reuters. Relatiile dintre Statele Unite si Turcia s-au inrautatit,…

- Statele Unite nu au adoptat o politica in sensul schimbarii regimului din Iran, a anuntat vineri secretarul american al Apararii, James Mattis, catalogand drept "fictiuni" informatiile aparute in presa australiana privind pregatirea unei interventii militare, informeaza agentia Reuters.

- Israelul a impus, luni, noi sancțiuni economice Fașiei Gaza și organizației Hamas in urma atacurilor palestinienilor care au folosit torțe și baloane cu heliu provocand numeroase explozii, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Oamenii participa de mai mult de trei luni la proteste la granița…