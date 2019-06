SUA au impus SANCȚIUNI și pentru Nicolasito Maduro, fiul dictatorului Venezuelei Administrația Trump a impus vineri sancțiuni fiului președintelui venezuelean, Nicolas ”Nicolasito” Maduro, pentru a intensifica presiunile asupra lui Nicolas Maduro, a anunțat Trezoreria SUA, potrivit Reuters preluataa de mediafax. Fiul lui Maduro a fost implicat in propaganda și cenzura impusa de guvernul de la Caracas, a profitat de pe urma mineritului din Venezuela, și ajutat la presiunea asupra armatei pentru a interzice intrarea in țara a ajutoarelor umanitare, a transmis departamentul. Noile sancțiuni sunt ultimele incercari din ultimele șase luni pentru a-l determina pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

