- ''Tocmai i-am ordonat secretarului Trezoreriei sa inaspreasca substantial sanctiunile impotriva statului iranian'', a anuntat presedintele SUA pe Twitter, fara alte detalii. Aceste sanctiuni se adauga celor deja impuse de Washington impotriva Iranului dupa ce in mai 2018 Trump a retras SUA din acordul…

- Decizia președintelui american Donald Trump privind demiterea lui John Bolton indica eșecul "strategiei de exercitare a presiunii maxime" de catre Washington asupra Teheranului, a declarat marți consilierul prezidențial iranian Hesameddin Ashena, scrie Mediafax, citând Reuters. …

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut apel miercuri la unitate pentru combaterea și depașirea „razboiului economic” impus de catre Statele Unite impotriva Iranului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Trebuie sa fim uniți in aceasta lupta, pentru a caștiga razboiul economic lansat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- "Nu incercam sa determinam o schimbare de regim. Nu incercam deloc sa determinam acest lucru", a declarat Trump de la Casa Alba.Cu toate acestea, Donald Trump a atentionat ca Iranul "nu poate avea arma nucleara".Ghidul Suprem al Iranului, Ali Khamenei, a avertizat marti ca tara…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Iranul "ar face bine sa aiba grija", la câteva ore dupa ce Teheranul a anunțat ca va crește concentrația uraniului îmbogațit peste limita permisa de Acordul atomic cu marile puteri, informeaza Mediafax citând Reuters. Tot…

- "In unele locuri, neincrederea pare sa fi fost declarata politica guvernamentala", a spus Merkel. "Fara o fundatie bazata pe incredere, politicile internationale nu pot avea succes", a mai afirmat ea. Comentariile sale au fost primite de audienta cu aplauze in picioare. Merkel este unul dintre…