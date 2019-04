Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul președintelui Nicolas Maduro încearca sa restabileasca aprovizionarea cu energie electrica în vestul Venezuelei, iar China s-a oferit sa ajute puterea de la Caracas sa puna capat gravei defecțiuni cu care se confrunta rețeaua electrica, scrie Reuters.Energia electrica a…

- Uniunea Europeana va raspunde evoluțiilor viitoare din Venezuela și amenințarea cu sancțiuni suplimentare împotriva președintelui socialist Nicolas Maduro ramâne înca valabila, a declarat joi ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, relateaza Mediafax citând Reuters. Statele…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse Nikolai Patrusev a acuzat marti Statele Unite ca desfasoara militari in Puerto Rico si Columbia in vederea unei interventii militare in Venezuela in scopul inlaturarii de la putere a lui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a acuzat Washingtonul ca încearca sa monteze o criza pentru a provoca un razboi în America de Sud, potrivit unui interviu difuzat luni de canalul american ABC, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Încearca sa monteze…

- Administrația de la Ottawa a cerut țarilor partenere sa extinda sancțiunile impuse aliaților președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru a determina retragerea acestuia de la putere, a declarat luni Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, citat de Reuters, informeaza Mediafax. „Am…

- Rusia se declara pregatita sa faciliteze lansarea unui dialog intre Guvernul presedintelui Nicolas Maduro si opozitia venezueleana, cerand totodata Statelor Unite sa nu se amestece in afacerile interne ale Venezuelei, relateaza Reuters.Moscova si-a afisat in numeroase randuri sustinerea fata…

- Statele Unite sunt pregatite sa scuteasca de sanctiuni responsabilii militari care se alatura opozantului Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat miercuri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, relateaza AFP. "Statele Unite vor avea in vedere…

- Administrația de la Paris a transmis miercuri ca președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ignora apelurile facute de mai multe țari pentru organizarea unor noi alegeri prezidențiale, problema ce va fi discutata joi de catre miniștrii de Externe ai Uniunii Europene, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Miniștrii…