- SUA au instituit sanctiuni impotriva Bancii Centrale a Iranului, a anuntat vineri la Casa Alba, in fata presei, presedintele Donald Trump, care a vorbit despre ''sanctiunile cele mai severe impuse vreodata unei tari'', decizie ce vine la aproape o saptamana dupa atacul cu drone si rachete asupra…

- Duminica, Irakul a negat ca au fost lansate de pe teritoriul sau atacuri asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita. Sambata dimineata, doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona. Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile…

- Casa Alba nu a exclus, duminica, o posibila intalnire intre presedintele Donald Trump si omologul sau iranian Hassan Rohani, chiar daca Washingtonul a acuzat Iranul ca se afla in spatele atacurilor cu drone impotriva unor unitati majore producatoare de petrol din Arabia Saudita, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Iranul "ar face bine sa aiba grija", la câteva ore dupa ce Teheranul a anunțat ca va crește concentrația uraniului îmbogațit peste limita permisa de Acordul atomic cu marile puteri, informeaza Mediafax citând Reuters. Tot…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…