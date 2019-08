Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal american a emis vineri un mandat pentru arestarea petrolierului iranian "Grace 1", la o zi dupa ce autoritatile din Gibraltar au eliberat nava retinuta din iulie, relateaza dpa. Grace 1 a fost capturat pe 4 iulie in largul Gibraltar, sub suspiciunea ca transporta petrol iranian in Siria,…

- Curtea Suprema din Gibraltar a aprobat joi eliberarea petrolierului iranian reținut la începutul lunii iulie în apele teritoriale britanice în ciuda cererii americanilor de a prelungi detenția navei suspectata ca ar livra petrol Siriei, anunța AFP. „Nava nu mai este reținuta”,…

- Curtea Suprema a Gibraltarului a hotarat joi sa elibereze imediat petrolierul iranian Grace 1, imobilizat in largul acestui teritoriu britanic in urma cu o luna, in pofida unor eforturi ale Statelor Unite de a bloca plecarea navei, relateaza CNN, scrie News.ro.Petrolierul iranian Grace 1,…

- Statele Unite au cerut joi autoritatilor din Gibraltar sa prelungeasca imobilizarea petrolierului iranian pe care-l retin de o luna - o lovitura de teatru, in contextul in care teritoriul britanic se pregatea sa lase nava sa plece, relateaza AFP potrivit news.roIn contextul in care parea ca…

- Curtea Suprema din Gibraltar a prelungit vineri cu 30 de zile imobilizarea petrolierului iranian Grace 1, suspectat ca livra titei in Siria, o incalcare a sanctiunilor internationale impuse regimului lui Bashar al-Assad tari, a anuntat procuratura generala, relateaza AFP.

- Curtea Suprema din Gibraltar a aprobat extinderea cu 30 de zile a perioadei de reținere a petrolierului iranian Grace 1, care a fost capturat in urma cu doua saptamani de Marina Regala britanica pe coasta vestica a Marii Mediterane, pana pe data de 15 august, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.”Intr-o…

- Capitanul si secundul petrolierului iranian Grace 1, imobilizat in urma cu o saptamana in Gibraltar, au fost arestati joi de politia acestui teritoriu britanic, care-i suspecteaza de incalcarea sanctiunilor impuse Siriei, a anuntat politia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceste arestari intervin…

- Curtea Suprema din Gibraltar a dispus vineri prelungirea cu 14 zile a imobilizarii petrolierului iranian sechestrat joi de catre acest teritoriu din sudul Spaniei aflat sub tutela britanica, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Petrolierul ''Grace 1'', suspectat ca transporta petrol catre Siria…