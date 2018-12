SUA au devenit exportator net de petrol pentru prima data in ultimii 75 de ani America a devenit exportator net de petrol saptamana trecuta, punand capat unei perioade de aproape 75 de ani de dependenta de petrolul strain, un moment crucial spre ceea ce presedintele Donald Trump a denumit "independenta energetica", transmite Bloomberg.



Aceasta modificare este rezultatul unui boom fara precedent al productiei de petrol a SUA, gratie miilor de sonde care pompeaza petrol in regiunea Permian din Texas si New Mexico, precum si in zona Bakken din Dakota de Nord si Marcellus din Pennsylvania.



"Devenim puterea energetica dominanta a lumii.

Sursa articol si foto: business24.ro

