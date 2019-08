Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a tras doua proiectile catre Marea de Est, cunoscuta si ca Marea Japoniei, potrivit oficialilor sud-coreeni, in contextul unor relatii bilaterale ce se pastreaza tensionate si astfel al unui viitor tot mai incert al negocierilor privind armele nucleare intre Washington si Phenian.

- Autoritatile din Coreea de Nord au retinut 15 cetateni rusi si doi sud-coreeni, care faceau parte din echipajul unei ambarcatiuni ruse de pescuit, deoarece au încalcat legile de intrare în Coreea de Nord, a transmis miercuri ambasada Rusiei din Coreea de Nord, conform Reuters. Coreea…

- Huawei Technologies Co Ltd, compania chineza pusa pe lista neagra a SUA din cauza unor preocupari de securitate nationala, a ajutat in secret Coreea de Nord sa creeze si sa intretina o retea comerciala wireless, relateaza luni Washington Post, citand surse si documente interne, relateaza Reuters, informeaza…

- Huawei Technologies Co Ltd, compania chineza pusa pe lista neagra a SUA din cauza unor preocupari de securitate nationala, a ajutat in secret Coreea de Nord sa creeze si sa intretina o retea comerciala wireless, relateaza luni Washington Post, citand surse si documente interne, relateaza Reuters.…

- Huawei Technologies Co Ltd, compania chineza pusa pe lista neagra a SUA din cauza unor preocupari de securitate nationala, a ajutat in secret Coreea de Nord sa creeze si sa intretina o retea comerciala wireless, relateaza luni Washington Post, citand surse si documente interne, relateaza Reuters. Gigantul…

- Gigantul chinez al telecomunicatiilor a avut un parteneriat cu o companie chineza de stat, Panda International Information Technology Co Ltd., intr-un numar de proiecte in Coreea de Nord cel putin in perioada ultimilor opt ani, scrie Washington Post. O astfel de decizie ridica intrebarea daca Huawei,…

- Un procent de circa 40-60% din cresterea globala a emisiilor de triclorofluorometan (CFC-11), substanta folosita in frigidere si care distruge stratul de ozon, incepand din 2013 poate fi atribuit regiunilor industriale Shandong si Hebei, din nordul Chinei, sustine echipa de cercetatori de la agentia…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe și președintele Statelor Unite, Donald Trump, vor avea luni o convorbire telefonica, in cadrul careia vor discuta despre incidentul de sambata, cand regimul de la Phenian a lansat mai multe proiectile cu raza scurta de actiune, potrivit Reuters. Coreea de Nord…