- Un atac al Statelor Unite impotriva Iranului ar avea consecinte "catastrofale", a avertizat joi presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, noteaza Mediafax.

- Rachete au vizat baze americane sau intreprinderi in care se afla americani, pe intregul teritoriu irakian, in cinci randuri, in mai putin de o saptamana, au anuntat oficiali, pe fondul unor tensiuni intre Washington si Teheran, cei doi mari aliati ai Bagdadului, relateaza AFP.Aceste tiruri,…

- Randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani, Bund, a atins vineri minimul istoric, semn al temerilor care afecteaza piețele financiare în fața escaladarii tensiunilor comerciale chino-americane, scrie AFP.Bund este considerata de investitori cel mai bun refugiu în caz de incertitudini.Evoluând…

- Hezbollah a declarat, vineri, ca un razboi regional între Washington și Teheran a devenit puțin probabil întrucât Statele Unite știu ca ar plati un preț greu, relateaza Reuters."Razboiul împotriva Iranului nu se va opri la granițele Iranului. Întreaga regiune va…

- Departamentul de Aparare din Statele Unite ia în considerare o cerere a forțelor armate americane privind trimiterea a înca 5.000 de militari în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul, au informat doi oficiali, relateaza Mediafax, citând Reuters. Tensiunile…

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, conform Mediafax.

- Vicepremierul chinez Liu He s-a aflat joi la Washington in vederea reluarii negocierilor comerciale intre China și Statele Unite (a 11-a runda). Atmosfera nu a fost deloc senina. Președintele Donald Trump, care a impus o noua majorare a taxelor vamale la produse importate din China, intrate in vigoare…

- ​Iranul considera „ilegale” sancțiunile americane împotriva sa, a reacționat Teheranul dupa ce Washingtonul a anunțat anularea derogarilor acordate unui numar de opt țari, ce le permitea sa cumpere petrol iranian fara sa încalce reglementarile SUA, relateaza AFP.„Întrucât…