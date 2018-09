Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat joi ca Statele Unite nu au avut nicio realizare in cadrul apariției la Adunarea Generala ONU din New York, insultandu-l pe președintele american Donald Trump, relateaza Reuters preluata de mediafax. „Americanii nu au avut nicio realizare in cadrul…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii nu au fost in stare in obtina nici un fel de realizari la reuniunea Adunarii Generale a ONU care a avut loc in aceasta saptamana, relateaza agentia Reuters. Rohani si presedintele american, Donald Trump, au avut un schimb…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii nu au fost in stare in obtina nici un fel de realizari la reuniunea Adunarii Generale a ONU care a avut loc in aceasta saptamana, relateaza agentia Reuters, scrie Agerpres. Rohani si presedintele american, Donald…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri, 26 septembrie, la New York, Statele Unite, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei. „Cu siguranta as fi deschis in legatura cu o…

- Presedintele Donald Trump a declarat ca "nimeni nu va mai profita" de pe urma Statelor Unite si a denuntat excedentul comercial al unor tari, o referire la China, informeaza mediafax. "Nimeni nu va mai profita de pe urma Statelor Unite. Nu vom mai permite ca angajatii nostri sa devina victime",…

- Administrația Prezidențiala a dat publicitații programul președintelui Klaus Iohannis la cea de-a 73-a sesiune a Adunarii Generale a ONU, care are loc in orașul New York. Klaus Iohannis va participa la recepția tradiționala oferita de șeful de la Casa Alba, Donald Trump, și prima doamna a Americii,…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a anunțat marți sfarșitul suspendarii manevrelor militare aliate din peninsula coreeana, scrie Le Parisien, citat de Rador. Dupa summitul istoric de la jumatatea lunii iunie dintre Donald Trump și Kim Jong-un, de la Singapore, Washingtonul suspendase pe termen…

- Americanii au inceput duminica sa aduca un omagiu senatorului republican John McCain, un pilot torturat in razboiul din Vietnam si candidat fara succes la Casa Alba, care a decedat la ferma sa de langa Sedona, sambata, cu cateva zile inainte de cea de-a 82-a aniversare, dupa 13 luni de lupta cu un cancer…