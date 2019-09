SUA au convenit să prelungească regimul de intrare fără vize pentru cetăţenii Ungariei Seful diplomatiei ungare a mentionat cu acest prilej, referitor la problemele de securitate, ca guvernele celor doua tari considera o prioritate de varf sa-si rezerve dreptul de a decide cui sa-i permita intrarea pe teritoriile lor si alaturi de cine doresc sa traiasca. Apararea tarii si a cetatenilor lor reprezinta de asemenea responsabilitati cheie atat pentru Ungaria cat si pentru SUA si amandoua consacra eforturi considerabile apararii granitelor, a remarcat Szijjarto. Acesta a mai spus, in ce priveste relatiile economice bilaterale, ca bancile de export-import din Ungaria si din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

