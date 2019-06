Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul Casei Albe, Kellyanne Conway, a declarat duminica ca nu crede ca președintele Donald Trump cunoștea în prealabil faptul ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, urma sa fie arestat de poliția britanica și acuzat de procurorii americani, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Nu…

- Julian Assange a incalcat in mod termenii azilului politic și a incercat sa foloseasca ambasada ecuadoriana din Londra pe post de centru de spionaj, a declarat Lenin Moreno, președintele Ecuadorului, intr-un interviu acordat pentru The Guardian. Lenin Moreno a mai spus ca a primit un angajament scris…

- Liderul laburist Jeremy Corbyn a cerut guvernului conservator de la Londra sa se opuna extradarii lui Julian Assange in SUA in legatura cu acuzatiile ca fondatorul WikiLeaks ar fi conspirat pentru piratarea unui computer cu informatii secrete al Pentagonului, transmite vineri Press Association. Julian…

- Julian Assange a fost arestat de poliția britanica, dupa 7 ani de gazduire in Ambasada Ecuadorului.El s-a opus arestarii, așa cum se vede din imaginile de la fața locului, și i-a șocat chiar și pe analiști cu noua sa infațișare. Departamentul american al Justitiei il acuza pe fondatorul WikiLeaks,…

- Politia britanica a anuntat joi, in jurul pranzului, ca fondatorul WikiLeaks a fost arestat in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange se refugiase din 2012 pentru a nu fi extradat in Suedia, unde era acuzat de viol, intr-un dosar inchis intre timp. 'In conformitate cu angajamentul…

- Americanul David Malpass, in varsta de 63 de ani, a fost numit oficial presedinte al Bancii Mondiale si isi va incepe marti mandatul de cinci ani, a anuntat vineri institutia intr-un comunicat. David Malpass un fidel sustinator al presedintelui Donald Trump care a fost pana acum subsecretar de stat…