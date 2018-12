Stiri pe aceeasi tema

- Trump ordona Pentagonului sa infiinteze ”Comandament militar al spatiului”. Intr-un mesaj adresat secretarului Apararii Jim Mattis si publicat de Casa Alba, Trump i-a ordonat de asemenea secretarului american al Apararii sa recomande numirea unui ofiter de rang inalt care sa supervizeze acest nou…

- Mai mulți protestari polonezi au preluat modelul francez al mișcarii "Vestele Galbene" și au blocat una dintre cele mai importante autostrazi din Polonia, purtand veste reflectorizante, astfel de manifestații fiind anunțate și in Croația, relateaza site-ul de știri Naaju.com și Ansa, scrie Mediafax.

- Avioane multirol israeliene au atacat, joi seara, pozitii militare in Siria, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate siriene citate de presa siriana si israeliana.Potrivit agentiei de presa SANA, sistemele antiaeriene siriene au deschis focul spre "tinte inamice", la periferia orasului…

- Funcționari americani și omologii lor cubanezi au organizat o conferința pentru a explora extinderea exporturilor agricole americane catre națiunea insulara. Inalții oficiali de la Ministerul Agriculturii din Cuba s-au intalnit astazi cu o delegație americana de oameni de afaceri și membrii ai Congresului…

- Militantii palestinieni au bombardat luni Israelul cu zeci de rachete si obuze, in timp ce avioanele de razboi israeliene au lovit mai multe tinte de pe tot parcursul Fasiei Gaza in ceea ce pare cel mai intens schimb de focuri de la razboiul din 2014, relateaza Associated Press.

- Financial Times: KPMG nu va mai oferi servicii de consultanța clienților mari pe care ii auditeaza ● Investitorii incep sa se teama de creșterea datoriei publice americane ● The Times: Trump se foloseste de succesul la urne pentru a-l destitui pe Jeff Sessions din functia de procuror general ● The Guardian:…

- Proiectul de act normativ privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii nu a fost semnat pana in prezent de ministrul Energiei, Anton Anton. Informatia a fost data presei de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta a sub...

- Avioane invizibil pe radar de tip F-35 din dotarea forțelor SUA au fost folosite joi pentru prima data intr-o misiune de lupta, bombardand un obiectiv al insurgenților talibani in Afganistan, au declarat oficiali americani, informeaza site-ul publicației Stars and Stripes, scrie Mediafax.Totuși,…