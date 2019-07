Stiri pe aceeasi tema

- SUA au contactat Iranul prin intermediari diplomatici si a avertizat Teheranul ca va lansa un atac limitat, dupa ce iranienii au doborat o drona americana luna trecuta, transmite agentia de presa Fars, preluata de Reuters. Gholamreza Jalali, comandantul apararii civile iraniene, cu grad inalt…

- Iranul a afirmat luni ca doborarea unei drone americane reprezinta "un raspuns ferm" la acțiunile Statelor Unite și a avertizat ca s-ar putea repeta, relateaza site-ul agenției Reuters."Toata lumea a vazut doborarea dronei. Va pot asigura ca este un raspuns ferm care se poate repeta, iar inamicul…

- In contextul in care infruntarea intre cele doua tari alimenteaza temeri cu privire la izbucnirea unui razboi, cotidianul american New York Times dezvaluie ca presedintele american a aprobat initial atacauri aeriene - ca represalii - vizand ”o mana de tinte iraniene, precum radare si baterii de rachete”,…

- Drona americana doborata joi "a incalcat spatiul aerian iranian" a anuntat ministrul de externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, care a publicat pe Twitter coordonatele aparatului doborat, informeaza AFP. Drona "a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine…

- Teheranul urmeaza sa denunte ”agresiunea americana” la ONU si sa arate ca SUA ”mint” cu privire la doborarea dronei americane in ape internationale, anunta seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif.

- Ministerul iranian de externe l-a chemat sambata sa dea explicatii pe ambasadorul Marii Britanii acreditat la Teheran, dupa ce vineri ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a afirmat ca este "aproape sigur" ca Iranul se afla in spatele atacurilor de joi din Marea Oman asupra a doua petroliere,…

- Iranul poate scufunda navele de razboi americane trimise in regiunea Golfului folosind rachete si “arme secrete”, a declarat un inalt oficial militar iranian, relateaza Reuters, preluata de Hotnews. Statele Unite au anuntat vineri desfasurarea a 1.500 de soldati in Orientul ...

- Iranul va invinge alianta americano-israeliana, a declarat miercuri ministrul apararii iranian Amir Hatami, citat de agentia locala Irna, insistand ca Teheranul 'va infrange frontul americano-sionist', potrivit Reuters. 'Iranul este pregatit la cel mai inalt nivel pe plan militar…