Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din domeniul medical din Statele Unite au aprobat extinderea vaccinarii impotriva virusului HPV - considerat principalul vinovat pentru declanșarea catorva tipuri de cancer, cel mai frecvent fiind cancerul de col uterin - pentru femeile și barbații cu varsta intre 27 și

- Agentia Medicamentului din Statele Unite ale Americii a aprobat extinderea vaccinarii impotriva HPV la grupa de varsta 27-45 de ani. „Este un vaccin care reduce drastic riscul de cancer de col uterin sau alte malignitati asociate cu HPV”, scrie medicul Vasi Radulescu pe pagina sa de Facebook.

- Omul de stiinta Leon Lederman, fizician si laureat al Premiului Nobel, a murit la varsta de 96 de ani, anunta Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) din Statele Unite. Leon Lenderman si alti doi specialisti au castigat in 1988 Premiul Nobel pentru Fizica pentru descoperirea lor din 1966 privind…

- Oficialitatile americane din domeniul informatiilor se asteapta la o escaladare a atacurilor informatice inaintea alegerilor legislative care vor avea loc in Statele Unite in 6 noiembrie. Consilierul pentru securitate nationala al presedintiei SUA, John Bolton, a anuntat ca noua strategie…

- Statele Unite marcheaza, marti, 17 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, o atrocitate care va ramane timp de multi ani inscrisa in memoria colectiva si care a servit drept catalizator pentru un razboi global, aparent nesfarsit, impotriva radicalismului ...

- Este destul de grav ca președintele Donald Trump incalca standarde etice ale Guvernului SUA, insa atunci cand avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, s-a bagat in lupta impotriva corupției dintr-o alta țara, Romania, acesta a facut de ras Statele Unite prin discursul lui indreptat impotriva unui guvern curat,…

- Un caz recent din Statele Unite a evidentiat o femeie care a fost infectata cu Vibrio vulnicus, o bacterie care duce la gangrenarea tesutului uman. Expertii sustin ca exista posibilitatea ca acesta sa nu ramana un caz izolat, fiind nevoie de studii de amploare asupra apei din mari si oceane.

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna…