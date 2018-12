Stiri pe aceeasi tema

- SUA au acuzat vineri Rusia ca au propagat teza unui atac chimic in orasul Alep, comis potrivit regimului sirian de "grupuri ale opozitiei", obiectivul Damascului si a Moscovei fiind de a "submina" armistitiul fragil din provincia rebela Idleb, relateaza AFP. Washingtonul da asigurari ca, dimpotriva,…

- Statele Unite au acuzat joi Iranul ca nu a declarat un program de arme chimice, la o reuniune la nivel inalt al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), incalcand acordurile internationale, relateaza AFP. Reprezentantul Statelor Unite pe langa OIAC, Kenneth Ward, a declarat in cadrul…

- Liderii rus, german, francez si turc au subliniat, la Istanbul, importanta unui armistitiu in Siria si si-au exprimat doirnta ca un comitet insarcinat cu redactarea unei noi Constitutii sa se reuneasca pana la sfarsitul anului, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Ankara, care sustine o parte…

- Statele Unite au impus marti sanctiuni militiei Bassidj, precum si unei "vaste retele financiare" care sustine aceasta forta paramilitara-cheie a regimului iranian, in cadrul campaniei Washingtonului de presiune maxima contra Teheranului, transmite AFP. Aceste noi masuri vin sa pedepseasca "recrutarea…

- Statele Unite subscriu acuzațiilor Olandei și Regatului Unit impotriva Rusiei privind incercarea de a efectua atacuri cibernetice asupra Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), a declarat secretarul american al apararii, James Mattis, dupa reuniunea de doua zile a miniștrilor apararii…

- Liderul Hezbollah-ului libanez, Hassan Nasrallah, a declarat joi ca miscarea sa, angajata in conflictul sirian, a reusit sa se doteze cu 'rachete de inalta precizie', in pofida tentativelor Israelului de a-l impiedica in aceasta privinta prin lovituri aeriene efectuate in Siria, relateaza France…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat marti dimineata armata israeliana ca este vinovata de doborarea avionului la 35 de kilometri de coastele Siriei. Avionul a fost doborat de sistemul de aparare al armatei lui Bashar al-Assad, care s-a declansat in urma unei operatiuni militare israeliene in privincia…

- Un avion rus cu 14 militari la bord a disparut de pe ecranele radarelor luni seara, deasupra Marii Mediterane, in timp ce Siria era atacata de rachete israeliene, a anuntat marti dimineata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. ”Contactul a fost intrerupt cu echipajul unui Il-20 deasupra Marii Mediterane,…