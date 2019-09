Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo va pleca marti in Arabia Saudita pentru a discuta despre "raspunsul" SUA la atacurile asupra instalatiilor petroliere saudite, a anuntat vicepresedintele american Mike Pence, relateaza AFP si Reuters. Administratia americana a acuzat in mod clar Iranul ca este…

- ”Rezerva de petrol din Arabia Saudita a fost atacata. Avem motive sa credem ca știm cine este responsabil, dar vom aștepta sa aflam din partea Arabiei Saudite pe cine considera vinovat de acest atac”, a transmis Donald Trump prin intemediul unui mesaj publicat pe Twitter, scrie Mediafax. Atacurile…

- Prețul petrolului a crescut cu apoape 20% dupa atacurile de sambata asupra instalațiilor din Arabia Sadita care au afectat peste 5% din oferta mondiala, relateaza BBC.Petrolul Brent a sarit la 71,95 dolari barilul in timpul tranzacțiilor. Creșteri au inregistrat și prețurile petrolului…

- Statele Unite au publicat imagini din satelit și au citat informații adunate de serviciile secrete care dovedesc ca Iranul se afla in spatele atacurilor cu drona lansate asupra a doua rafinarii din Arabia Saudita. Iranul neaga implicarea in atacurile aeriene de sambata, care au fost revendicate de rebelii…

- Un oficial american de rang înalt a declarat duminica, în urma atacurilor cu drone de sâmbata împotriva unor rafinarii din Arabia Saudita, ca „nu exista dovezi ca atacurile vin din Yemen” și ca acestea au fost lansate, cel mai probabil, din Iran sau Irak, scrie Mediafax,…

- Adresandu-se in cadrul unei conferinte privind libertatea religioasa, la Washington, Mike Pence l-a mentionat pe Raef Badaoui inscris pe o lista de persoane retinute in intreaga lume pentru ca au vorbit despre religii, in Arabia Saudita, dar si in Eritreea, Mauritania si in Pakistan."Poporul…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a catalogat drept "foarte stupid" pe ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, pe care Guvernul Theresa May il sustine in pofida polemicilor aparute dupa ce a numit "inepta" Administratia SUA.Citește și: Gabriela Firea, mesaj pentru urechile…

- Au mai fost scandaluri, certuri, amenintari mai putin voalate. Dar ceea ce publica azi publicatia britanica Mail On Sunday chiar este fara precedent si ridica întrebari extrem de grave, pe masura acuzatiilor teribile aduse administratiei Trump si presedintelui SUA personal de Sir Kim Darroch,…