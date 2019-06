Stiri pe aceeasi tema

- Forțele aeriene ale Arabiei Saudite au interceptat doua drone ale insurgenților huthi, una dintre ele vizând o zona rezidențiala din orașul Abha, a informat marți presa saudita, scrie Mediafax, citând Reuters. Un purtator de cuvânt al forțelor armate saudite a informat luni…

- Mișcarea rebela houthi din Yemen a lansat mai multe atacuri cu drone care au vizat aeroporturile Jizan și Abha din Arabia Saudita, a informat sambata postul de televiziune Al-Masirah, adaugand ca cele doua aeroporturi erau inchise in momentul producerii atacurilor, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Postul…

- Coaliția condusa de Arabia Saudita în Yemen a vizat poziții militare în capitala controlata de rebelii houthi, Sanaa, inclusiv sistemele de aparare aeriana, a anunțat sâmbata televiziunea de stat din Arabia Saudita citata de Reuters.Atacurile au venit un bombardament cu rachete…

- Rebelii houthi din Yemen au lansat un atac cu drone asupra aeroportului Najran din Arabia Saudita, a informat miercuri postul Al Masirah al gruparii, relateaza Mediafax, citând Reuters. Gruparea a informat ca a vizat hangare unde se aflau avioane de lupta. Nu au fost anunțate victime…

- Rebelii houthi din Yemen au lansat un atac cu drone asupra aeroportului Najran din Arabia Saudita, a informat miercuri postul Al Masirah al gruparii, relateaza site-ul agenției Reuters. Gruparea a informat ca a vizat hangare unde se aflau avioane de lupta. Nu au fost anunțate victime…

- Adjunctul ministrului saudit al Apararii a acuzat Iranul, joi, pentru ordonarea atac cu drone asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita, care ulterior a fost revendicat de rebelii huthi din Yemen, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Atacul se demonstreaza ca "aceste…

- Arabia Saudita a anunțat ca doua stații de pompare a petrolului au fost lovite marți in urma unui atac cu drone, in ceea ce a numit un act "laș"de terorism, la doua zile dupa ce doua nave petroliere saudite au fost sabotate in largul coastei Emiratelor Arabe Unite, relateaza Reuters potrivit mediafax…

- Arabia Saudita a arestat luni 13 indivizi in legatura cu o serie de atacuri care ar fi urmat sa aiba loc in regat, la o zi dupa ce forțele de securitate au anunțat ca au dejucat un atentat terorist in nordul capitalei Riyad, a informat agenția de știri SPA, potrivit Reuters scrie mediafax Gruparea…