- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP. Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu,…

- UPADTE ora 22.50 Vestile referitoare la numarul victimelor sunt contradictorii. Cotidianul Miami Heral, care citeaza un oficial, scrie ca exista cel putin un mort. Numarul ranitilor se situeaza intre 20 si 50, dar inca nu e clar numarul total al celor impuscati. STIREA INITIALA. O persoana…

- O persoana a fost evacuata pe o targa si urcata intr-o ambulanta, potrivit imaginilor difuzate din elicopter la postul de televiziune NBC6. Alte cinci au primit ingrijiri medicale in apropierea liceului, a informat postul local FOX-10 TV. Dupa cum a informat canalul NBC6, atacatorul s-ar…

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Județean Iași au votat, vineri, excluderea din PSD a primarului Mihai Chirica. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iași a propus sancționarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii social-democrate.

- Tot mai multi moldoveni condamna semnarea declaratiilor simbolice de unire cu Romania, spunind ca primariile trebuie sa se ocupe de rezolvarea adevaratelor probleme si nicidecum sa faca jocul politic al unor partide. Persoanele intervievate de Noi.md spun ca isi doresc sa traiasca frumos si bine, doar…

- Discurs record in Congresul SUA: 8 ore și 7 minute. Liderul opoziției din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a vorbit opt ore și șapte minute in plenu Congresului american despre o reforma a sistemului de imigrație. Ea dorește sa protejeze tinerii care traiesc ilegal in SUA, cunoscuți drept ”Dreamers”. Potrivit…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-Compartimentul Urmariri Salaj au pus in executare, in anul 2017, 89 de mandate (mandate de arestare preventiva, de executare a pedepsei cu inchisoarea și mandate europene de arestare). De asemenea, in perioada de referința au fost puse in aplicare și…

- Un baiat a fost impuscat in cap si se afla in stare critica, iar o fata a fost impuscata in mana, in aceasta scoala care se afla in campusul Liceului Belmont, a declarat capitanul de pompieri din LA Eric Scott.Alte trei persoane - o femeie si doi copii - au primit ingrijiri dupa ce au suferit…

- Epidemie de gripa in SUA. Scolile si gradinitele din 11 state au fost inchise din cauza numarului tot mai mare de imbolnaviri. Cea mai grava situatia a fost inregistrata in Alabama, Illinois, Kentucky, Missouri si Michigan.

- Iohannis: Persoanele cercetate penal nu au ce cauta in fruntea statului Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu…

- „Eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele care vor fi propuse, insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal sau care au condamnari penale, aceasta opinie o cunoasteti. Dupa parerea mea, n-au ce cauta in fruntea…

- Persoanele care iși pierd sau uita unele obiecte, banii sau actele in mijloacele de transport in comun sau in spațiile administrate de RATBV S.A., respectiv stații ori capete de linie, vor avea o șansa in plus sa-și recupereze lucrurile. Operatorul de transport public de calatori din municipiul…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Din suma datorata de persoanele fizice, 8,84 milioane lei reprezinta debitul principal, iar 5,93 milioane lei sunt penalitati la intarziere. De remarcat ca primii 200 de datornici cumuleaza o restanta de 7,3 milioane lei, respectiv jumatate din suma totala pe care municipalitatea trebuie sa o recupereze…

- Absolventii care isi continua studiile NU mai primesc somaj De la 1 ianuarie 2018, au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Printre modificarile aduse de OUG 95/6 decembrie…

- Bavaria Tour lanseaza în acest an Cardul de Fidelitate ce conține numeroase beneficii, precum si voucherul cadou de 100 lei la prima rezervare facuta in 2018.Astfel, cu Cardul de Fidelitate Bavaria Tour acumulati puncte la fiecare excursie achitata, iar acestea se transforma ulterior…

- Singuratatea e mai periculoasa pentru sanatate decat obezitatea, a reieșit in urma unor studii. Iata și alte lucruri pe care nu le-ai fi banuit… Bricheta a fost inventata in 1823, inaintea chibritului, care a fost inventat in 1826. Daca ții un peștișor auriu pe intuneric, iși va pierde culoarea in timp.…

- PNL sustine ca Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, este o birocratie fiscal absurd penru a sanctiona cetatenii.…

- • Persoanele cu handicap și insoțitorii sunt revoltați Angajații Primariei Draguțești nu și-au nici pana acum luat salariile pe luna decembrie, asta deși chenzinele trebuiau sa le fie virate inca din 8 ianuarie. Primarul comunei da din umeri in fața angajaților și, spun cei nemulțumiți,…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american are programat joi un vot cu privire la prelungirea programului NSA (Agentia Nationala de Securitate) de supraveghere fara mandat a comunicatiilor pe internet, in timp ce aparatori ai drepturilor civice sunt angajati intr-un ultim efort pentru a-i limita…

- Schimbari majore pentru PFA au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Persoanele fizice autorizate (PFA), alaturi de celelalte categorii de contribuabili care obtin venituri din activitati independente, vor achita, incepand cu veniturile din ianuarie 2018, contributii la pensii (CAS) si sanatate (CASS)…

- Din 2018, persoanele fara venituri platesc mai mult pentru CASS. Mulți au aflat acest amanunt semnificativ abia atunci cand au ajuns la ghișeele ANAF. Cei care n-au venituri lunare, dar vor sa beneficieze de servicii medicale publice, pot sa achite CASS, conform legislației in vigoare. In aceasta situație,…

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- "Cu siguranta sunt foarte multe lucruri pe care le-am vazut in contradictie cu cele declarate public de anumite persoane care au fost in acest loc si au spus lucruri, zic eu, neadevarate", a spus Maria Vasii, dupa ce a stat aproximativ doua ore la DNA pentru a studia dosarul Tel Drum, in care este…

- Doua persoane au murit și alte câteva se afla în stare critica dupa ce au mâncat o banala prajitura cu orez. Se întâmpla în Japonia, acolo unde o delicatesa tradiționala s-a dovedit a fi fatala. Prajitura, cunoscuta sub denimirea de mochi, este formata din…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Canada si nordul Statelor Unite sunt afectate de un val de aer polar extrem de rece, care a dus temperaturile la sub -30 de grade Celsius. In unele zone este mai frig si decat in Antarctica sau Marte. Este drept ca in Antarctica este vara acum, iar acolo temperatura indica chiar -17 grade…

- O tanara, de 15 ani, din satul Petea, comuna Palatca, a plecat de la domiciliu in luna decembrie a.c. și nu a mai revenit. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca Lorena Camarașan, de 15 ani, din sat Petea, comuna…

- Dezastrele naturale au provocat pierderi de 306 miliarde de dolari, in 2017, dupa cum estimeaza o companie elvețiana. Suma este in creștere cu 63% fața de anul precedent. Uragane, cutremure și incendii de vegetație sunt doar cateva dintre catastrofele care au facut ravagii in acest an. Pierderile economice…

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). “Printre produsele cele mai comandate/cumpărate prin intermediul internetului…

- Începând cu anul viitor, se modifica procedura de introducere temporara a automobilelor straine în stânga Nistrului, transmite IPN cu referire la presa din regiune. Modificarile țin de modalitatea de declarare si vamuire. Persoanele fizice vor fi scutite de obligația…

- Majoritatea oamenilor pot vizualiza calendarul anului viitor intr-un mod vag, dar pentru unele persoane imaginea este mult mai clara. A facut o POZA NORMALA cu fiul sau. Cand s-a uitat la fotografie a vazut un DETALIU SOCANT Aproximativ 1% din populatie detine o abilitate stranie, numita…

- Cea de-a doua zi de Craciun gazduiește o sarbatoare veche și frumoasa, plina de insemnatate și, anume, Soborul Maicii Domnului. In plan simbolistic, in aceasta zi credincioșii se aduna pentru cinstirea Maicii Domnului, impreuna cu toti Sfinții din Ceruri. Dupa traditia creștina rasariteana, a doua zi…

- Politistii din Constanta, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au confiscat peste 3.700 de kilograme de articole pirotehnice detinute ilegal. La data de 21 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului…

- Cu toate ca, de obicei, gripa se manifesta ușor și majoritatea oamenilor se recupereaza rapid, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. De aceea, OMS arata ca…

- Specialiștii de la OMS arata ca vaccinarea ar trebui sa fie facuta cu prioritate de catre persoanele in varsta, femeile insarcinate, copiii mici și persoanele cu afecțiuni de sanatate, precum și de catre personalul medical, cei care sunt cei mai expuși la virusul gripal. In 2017, OMS susține…

- Romanilor cu probleme cardiace sau diabet le va fi mai dificil sa obțina permisul auto. Ministerul Sanatații a lansat un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli. Proiectul de ordin pentru modificarea si completarea…

- In preajma sarbatorilor cu toții incercam sa aducem zambetul pe fețele celor dragi, in special a celor mici, pentru ca, in mod deosebit, ei sunt cei care simt cu adevarat magia acestor momente. Astfel, cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Argeș au mers la Spitalul de Pediatrie din municipiul…

- Tuturor ni se intampla sa avem o zi grea sau sa primim vesti ingrijoratoare si sa nu gasim momentul sau dispozitia necesara pentru a apela un prieten. Retelele de socializare si microblogging au o valoare insemnata in astfel de momente, actionand ca un instrument ce reduce axietatea, sugereaza un studiu…

- Sedinta plenului Senatului a inceput luni seara in jurul orei 18.00, cu aproape 3 ore intarziere, dupa ce s-a finalizat plenul comun privind bugetul pe anul viitor, iar pe ordinea de zi se afla proiectul PSD-ALDE privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Acest…

- O echipa de oameni de știința aflata in cautarea unor indicii cu privire la longevitate și-a concentrat cercetarile in zona a noua sate indepartate din regiunea Cilento din sudul Italiei unde sute de locuitori au peste 90 de ani.Studiul s-a concentrat pe 29 dintre aceștia, participanții…

- Deputatul PNL Florin Roman și-a lipit pe gura o banda de scotch in plenul Camerei, acuzandu-i pe cei din majoritatea parlamentara ca vor sa inchida gura Opoziției. „Astazi traim o noua inovație procedurala, cu doua ședințe de vot final in aceeași zi ca sa trecem Regulamentul fara dezbatere, ca sa dam…

- Potrivit deciziei luate de comitetul liderilor grupurilor parlamentare, primul punct de pe ordinea de zi de miercuri a Camerei Deputatilor va fi modificarea regulamentului, astfel incat, in plen, dupa epuizarea timpului alocat dezbaterilor, amendamentele admise se supun votului la pachet, iar cele…

- Pe Coasta de Vest a SUA ar urma sa fie instalat inclusiv un sistem antibalistic de tipul Terminalului pentru Aparare la Mare Altitudine (THAAD), similar cu cel proiectat pentru Coreea de Sud. Coreea de Nord a efectuat o serie de teste nucleare si balistice, amenintand Statele Unite cu un…

- Hipnoterapeuta Ruxandra Bulzan face terapie prin regresie in vieți anterioare. Prin hipnoza, ii ajuta pe oameni sa iși rezolve problemele vechi și de mii de ani. Are și clienți care nu cred in reincarnare. In cabinet este liniște. Atat de liniște incat canapeaua confortabila e o invitație. Persoanele…

- Reduce nivelul de colesterol rau Printre beneficiile principale ale lintei se numara normalizarea profilului lipidic, prin scaderea colesterolului din sange si a trigliceridelor. Reduce riscul de infarct si de accident vascular cerebral, mentinand arterele „curate". Iți da energie…