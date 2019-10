SUA atacă și UE: Frate, frate, da vinul, uleiul și jamonu’s pe taxe!! Statele Unite ale Americii renunța treptat sa mai fie ”fratele mai mare”, grijuliu și protectiv, al Lumii libere. Nu-și mai permite! Ca om de afaceri uns cu toate alifiile, președintele Trump ințelege ca, dincolo de politica și alianțe, America are nevoie de bani acum mai mult ca altadata. Ridicarea gigantului economic de la Est, China, schimba intreaga paradigma economica a lumii. Acolo a lovit America prima data. Taxa de 25 la suta pe oțelul importat din China a fost salva de inaugurare a razboiului economic provocat de SUA in lume. Firește a urmat imediat replica chinezilor, care au impus… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

