- Donald Trump a acuzat-o duminica pe sefa majoritatii democrate din Camera Reprezentantilor din Congres ca se comporta 'irational' si ca s-a radicalizat, dupa ce Nancy Pelosi a respins o oferta a presedintelui american care i-ar fi permis acestuia sa finanteze zidul de la frontiera, relateaza AFP.…

- Intr-un atac virulent pe Twitter, Trump a mers pana la a-i cere lui Nancy Pelosi, reprezentanta a Californiei in Congres, sa curete strazile din San Francisco acolo unde ea locuieste. "Nancy Pelosi s-a comportat atat de irational si s-a dus atat de mult spre stanga incat este de acum oficial…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca planuieste modificari in ce priveste vizele de tip H-1B, emise temporar unor imigranti pentru ocuparea unor posturi de inalta specializare. Donald Trump promite că modificările vor aduce „simplitate”, „certitudine”…

- Intrebat daca va recurge la aceasta metoda, Trump a declarat: „Daca nu vor merge lucrurile, probabil o voi face. As putea putea spune chiar ca sigur o voi face”. Trump a negat informatiile venite din partea democratilor conform carora a dat cu pumnul in masa si ca a fost nervos in timpul…

- Donalt Trump a declarat, miercuri, ca lupta impotriva ISIS a fost ”caștigata” și este timpul ca soldații americani trimiși in Siria sa se intoarca in țara. In jur de 2.000 de soldați americani se afla in prezent in Siria, pentru a lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic. Majoritatea sunt membri…

- ....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!— Donald J. Trump…

- Președintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opoziției din Camera Reprezentanților, în condițiile în care rezultatele parțiale indica o probabila majoritate democrata în aceasta camera, a anunțat Drew Hammill, adjunctul șefului de cabinet al lui Pelosi.…

