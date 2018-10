Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata 'ura' din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. 'Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla…

- Opt persoane au fost ucise si altele ranite intr-un atac armat la o sinagoga in Pittsburgh. Atacatorul a fost retinut ulterior de politie, scrie KDKA.Suspectul, un barbat alb, s-ar fi predat autoritatilor, conform postului local KDKA Echipa SWAT a stat de vorba cu suspectul, iar el s-a tarat,…

- Atac armat la o sinagoga din orașul american Pittsburgh, aflat in statul Pennsylvania. Opt oameni au murit, dupa ce un barbat a deschis focul in timpul slujbei, arata CNN. Potrivit sursei citate, atacatorul s-a predat deja autoritaților, acesta fiind incatușat. Totodata, barbatul a tras asupra a trei…

