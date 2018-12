SUA, atac devastator pentru ISIS. I-a spulberat

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de cautare au recuperat ramașițele a cel puțin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orașul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritațile, relateaza Reuters,…

- Echipele de cautare au recuperat ramasitele a cel putin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orasul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritatile, relateaza Reuters.

- Bilantul mortilor in incendiul denumit "Camp Fire", cel mai distrugator din istoria statului american California, a ajuns la 23, dupa ce in orasul Paradise au fost gasite sambata inca 14 cadavre arse, informeaza Reuters. Sunt in continuare date disparute 35 de persoane, potrivit Agerpres. …

- Un atacator a ucis vineri cel puțin șapte creștini care se aflau intr-un autobuz din apropierea unei manastirii din Egipt, au anunțat autoritațile, acesta fiind cel mai grav asalt impotriva minoritații creștine in mai mult un an, relateaza Reuters citat de Mediafax.

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis vineri asupra unui autobuz in care calatoreau pelerini creștini, aflat in apropierea unei manastiri din Egipt. In urma atentatului, cel puțin șapte persoane de religie creștina și-au pierdut viața, relateaza site-ul agenției Reuters.Anunțul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca gruparea jihadista Statul Islamic a luat aproximativ 700 ostatici intr-o regiune din Siria, controlata de fortele sustinute de Statele Unite si aliatii lor, potrivit Reuters. Statul Islamic a dat un ultimatum si a amenintat sa ucida zece…

- Biserica in care peste 80 de copii indonezieni, aflati intr-o tabara biblica, au fost surprinsi de cutremurul de vinerea trecuta s-a deplasat cu aproximativ doi kilometri de locul pe care il ocupa inaintea seismului devastator, potrivit Reuters preluata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea…

- Comandantul adjunct al Garzilor Revolutionare iraniene, Hossein Salami, i-a avertizat luni pe liderii americani si israelieni sa se astepte la un raspuns 'devastator' al Republicii Islamice, acuzandu-i de implicare in atacul produs sambata in timpul unei defilari militare in orasul sud-vestic Ahvaz,…