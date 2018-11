Stiri pe aceeasi tema

- Fratele lui Juan Orlando Hernandez Alvarado, președintele Hondurasului, a fost arestat la Miami, fiind acuzat de implicare in traficul de droguri, a anunțat Administrația prezidențiala de la Tegucigalpa, potrivit cotidianului The New York Times preluat de mediafax. Juan Antonio “Tony” Hernandez,…

- Statele Unite au anuntat marti o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la arestarea liderului unui cartel de droguri din Mexic, despre care Departamentul de Justitie considera ca este una dintre cele mai puternice organizatii criminale din lume, relateaza Reuters.

- Cel puțin 17 persoane au murit in Statele Unite in incidente provocate de uraganul Michael, au anunțat autoritațile locale, avertizand ca numarul persoanelor decedate este posibil sa creasca in continuare, relateaza CNN, potrivit Mediafax.O persoana a fost gasita decedata pe plaja Mexico,…

- Furtuna Michael, care se deplaseaza peste regiunea sud-estica a Golfului Mexic si inainteaza spre nord-vest, s-a intensificat si s-a transformat in uragan de categoria a doua, se arata in cadrul celui mai recent buletin informativ emis marti de Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite,…