- Statele Unite intenționeaza sa adauge Venezuela pe la lista statelor care finanțeaza acte de terorism internațional, insa momentan nu a fost luata nicio decizie finala, informeaza Reuters, citand o sursa familiarizata cu procesul deliberativ.

- Blocarea prin DNS a unor site-uri web poate fi evitata și in 20 de secunde de cineva care are ceva cunoștințe IT, dar pentru ca cei mai mulți abonați nu știu sau nu vor sa faca acest lucru, acesta metoda este un compromis agreat deja de furnizorii de internet din Romania, au precizat pentru HotNews.ro…

- Coreea de Sud va desfasura doua exercitii militare saptamana viitoare pe fondul unui dezghet in relatiile cu Coreea de Nord, care a determinat Seulul si Washingtonul sa suspende manevrele lor comune pentru a stimula discutiile despre problemele nucleare, relateaza vineri Reuters. Aliatii…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat Administrația Statelor Unite ca intenționeaza sa il asasineze, in pofida faptului ca, in urma cu doua saptamani, președintele Donald Trump a declarat ca este dispus sa se intalneasca cu acesta, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Un…

- Romania ocupa locul 67 dintr-un total de 157 de tari din punctul de vedere al potentialului dezvoltarii umane, primele pozitii in clasament fiind detinute de Singapore, Coreea de Sud si Japonia, iar ultimele de Niger, Sudanul de Sud si Ciad, conform unui clasament realizat de Banca Mondiala.

- Iranul sustine ca atacul cu rachete pe care l-a lansat luni in Siria s-a soldat cu moartea a 40 de "lideri de varf" ai Statului Islamic, transmite Reuters, care preia afirmatiile unui general citat de presa de stat de la Teheran informeaza Agerpres. Sase rachete iraniene au lovit luni tinte…

- Israelul si-a reiterat miercuri amenintarile cu atacuri asupra unor tinte militare iraniene din Siria, precum si asupra unor pozitii ale armatei siriene, dupa anuntul unui acord de cooperare militara intre regimul lui Bashar al-Assad si Teheran, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Atasatul iranian…

- Vizita secretarului de Stat american Mike Pompeo in Coreea de Nord - prevazuta weekendul trecut - a fost anulata in urma unei scrisori de la Phenian considerata belicoasa de catre autoritatile americane, potrivit The Washington Post (WP), relateaza AFP.