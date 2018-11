Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie , principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite, a cerut miercuri Statelor Unite sa ridice sanctiunile impotriva Iranului care vizeaza ajutorul umanitar si aviatia civila, relateaza dpa, Reuters si AFP. Judecatorii CIJ au dat castig de cauza…

- Presedintele american Donald Trump va prezida miercuri, pentru prima data, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, sedinta despre care ambasadoarea Statelor Unite la Natiunile Unite, Nikki Haley, a afirmat ca ar putea fi 'cea mai urmarita din istorie', transmite dpa. Nikki Haley a anuntat…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley a acuzat Rusia de frauda cu sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord și a declarat ca Washingtonul are „dovezi ale incalcarilor in mod continuu și pe scara larga din parea Rusiei“, transmite Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca, deși intre…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa conduca la sfarsitul lunii septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Iranul, acuzat de Washington ca destabilizeaza Orientul Mijlociu, relateaza miercuri AFP, conform agerpres.ro. Aceasta reuniune, la nivel de sefi de stat…

- O cerere a Statelor Unite de a sanctiona doua companii maritime ruse si sase nave ale acestora, acuzate de incalcarea interdictiilor internationale privind livrarea de petrol catre Coreea de Nord, a fost blocata de Rusia la ONU, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. Opozitia Rusiei…

- Ahmad Khatami, un cleric senior al Iranului, a avertizat miercuri Statele Unite ca în cazul în care acestea vor ataca Iranul, administratia de la Teheran va ataca la rândul sau aliatii Statelor Unite din zona, inclusiv Israelul, relateaza Reuters.

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca noile sancțiuni, impuse de Statele Unite impotriva unei firme ruse și a unor oameni de afaceri ruși care investesc in Coreea de Nord, pot submina procesul de pace din peninsula coreeana. Intr-o declarație de presa, ministerul a mai spus și ca Washingtonul…

- Ministerul de Externe chinez a declarat joi ca Beijingul nu permite companiilor chineze sa se angajeze in activitati ce incalca rezolutiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite privind Coreea de Nord, informeaza Reuters. China se opune altor tari care implementeaza sanctiuni unilaterale, a…