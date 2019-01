Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor inceta sa respecte, in acest weekend, Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in urma esecului unor negocieri de ultim moment, la Beijing, cu Rusia, a anuntat joi subsecretara de Stat americana insarcinata cu controlul armamentului si securitatea internationala Andrea Thompson,…

- ”Din nefericire, Statele Unite constata tot mai mult ca nu se poate avea incredere in Rusia sa-si respecte angajamentul in domeniul controlului armamentului”, a denuntat luni, la Conferinta dezarmarii, organizata sub auspiciile ONU, la Geneva, ambasadorul american Robert Wood.El a denuntat…

- Statele Unite au cerut luni Rusiei sa distruga un nou sistem de rachete de croaziera care reprezinta o "incalcare directa" a Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), acuzand Moscova ca destabilizeaza securitatea mondiala, relateaza Reuters. "Din pacate, Statele Unite sunt tot mai mult…

- ''Suntem de parere ca Rusia poate salva acordul'', a declarat Heiko Maas intr-o intalnire cu omologul sau rus Serghei Lavrov, desfasurata la Moscova. Lavrov a descris acuzatiile americane drept un pretext pentru retragerea SUA din acest tratat. Luna trecuta, Washingtonul a dat…

- Președintele Rus Vladimir Putin ii transmite omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare adresata cu ocazia Anului Nou, ca Moscova este pregatita pentru dialog pe o „agenda vasta”. „Vladimir Putin a subliniat ca relațiile dintre Rusia – Statele Unite ale Americii sunt cel mai important factor…

- Vladimir Putin a supervizat miercuri un test efectuat cu succes al unui nou sistem rus de racheta hipersonica - Avangard -, care poate fi dotat cu ogive nucleare si conventionale, a anuntat Kremlinul, citat de agentia de presa RIA Novosti, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: S-ar…

- Vladimir Putin a avertizat din nou, luni, ca Kremlinul va riposta in cazul unei retrageri a Statelor Unite din Tratatul INF care interzice rachetele nucleare cu raza interediara semnat in 1987 de Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov, relateaza Reuters.

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…