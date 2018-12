SUA aprobă vânzarea sistemului lor antirachetă Patriot către Turcia SUA au aprobat miercuri vanzarea sistemului lor antiracheta Patriot catre Turcia, pentru o suma totala de 3,5 miliarde de dolari, a anuntat administratia americana, relateaza AFP.



Decizia, careia Congresul SUA i se poate opune, se vrea o "alternativa" la sistemul antiracheta rus S-400, pe care Ankara vrea sa il cumpere in pofida avertismentelor americane, a explicat pentru AFP un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american.



"Am avertizat clar Turcia ca potentiala achizitie a sistemului S-400 ar putea pune sub semnul indoielii" vanzarea catre Ankara a avioanelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

