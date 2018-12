Decizia, careia Congresul SUA i se poate opune, se vrea a fi o "alternativa" la sistemul antiracheta rus S-400, pe care Ankara vrea sa il cumpere in pofida avertismentelor americane, a explicat pentru AFP un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american.



"Am avertizat clar Turcia ca potentiala achizitie a sistemului S-400 ar putea pune sub semnul indoielii" vanzarea catre Ankara a avioanelor de lupta americane F-35 si ar expune-o la sanctiuni din partea SUA, a adaugat el.



"SUA au explicat mult vreme ca vor sa coopereze privind apararea antiaeriana si antiracheta cu…