- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in perioada ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat, iar cererea pentru servicii si…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co. a anuntat miercuri ca intentioneaza sa investeasca 133.000 miliarde woni (116 miliarde dolari) in urmatorul deceniu pentru a putea concura cu Intel Corp. si Qualcomm Inc. in productia de chipuri avansate, accelerandu-si astfel eforturile pentru a dobandi…

- Grupul aeronautic european Airbus este aproape de a semna un acord de miliarde de dolari cu China, dupa intarzierea cu peste un an a negocierilor, au declarat pentru Reuters surse din industrie.Reprezentantii Airbus nu au comentat informatia.

- Pe lista celor mai bogați oameni din lume, publicata de revista „Forbes”, au ajuns și 98 de ruși. Pe de o parte, numarul rușilor bogați a scazut - anul trecut erau 101, iar, pe de alta parte, pentru prima data din 2011, au aparut pe lista oameni de afaceri ruși cu o avere de peste 20 de…

- Grupul canadian Barrick Gold, cel mai mare producator mondial de aur, a anuntat vineri ca intentioneaza sa fuzioneze cu rivalul american Newmont Mining, subliniind insa ca deocamdata nu a fost luata inca nicio decizie, transmite AFP.Daca aceasta tranzactie va avea loc, ar da nastere unui monolit…

- Presedintele american, Donald Trump, urmeaza sa anunte astazi un pachet de 8 miliarde de dolari destinat construirii zidului de la frontiera cu Mexicul, suma ce urmeaza sa fie obtinuta prin declararea starii de urgenta si prin ordine executive, potrivit informatiilor aparute in presa americana, relateaza…

