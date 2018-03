Stiri pe aceeasi tema

- Americanii vor pleca din Siria "foarte curand" acum ca jihadistii gruparii Stat Islamic (SI) sunt pe punctul de a fi complet invinsi, a declarat joi Donald Trump, citat de AFP si de Agerpres .

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca operatiunea militara americana din Siria s-ar putea incheia foarte curand, adaugand ca Washingtonul a cheltuit miliarde de dolari pe operatiunile din Orientul Mijlociu si nu a primit nimic in schimb, relateaza Politico.com.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.In…

- In urma unei declaratii recente a lui Donald Trump, presedintele Statelor Unite, in care spunea ca armata SUA trebuie sa aiba o forta spatiala, multi au fost confuzi, crezand ca este inca o declaratie „pentru a agita spiritele”.

- Franta a facut apel la Uniunea Europeana pentru a lua in considerare noi sanctiuni impuse Iranului din cauza implicarii sale in razboiul civil din Siria si a programului sau balistic. Demersul face parte din incercarile francezilor de a convinge SUA sa pastreze un acord cu Iranul din 2015, scrie…

- China a anuntat luni o remaniere ministeriala, un proces care are loc din cinci in cinci ani si care se inscrie anul acesta intr-o anumita continuitate, prin mentinerea in post a ministrului de Externe Wang Yi, relateaza AFP conform News.ro . Wang, in varsta de 64 de ani, o fata cunoscuta in strainatate…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe care SUA…

- Palestinienii resping planul de pace al presedintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, a afirmat luni Nabil Shaath, consilier al presedintelui palestinian Mahmoud Abbas, relateaza agentia Xinhua. Intr-o declaratie pentru postul oficial palestinian de radio, Shaath a explicat ca ''nu…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul, informeaza Politico.Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie…

- Donald Trumpsi sotia sa Melania i-au intampinat pe Netanyahu si sotia lui Sara la intrarea in Casa Alba inainte ca cei doi lideri sa faca declaratii de presa comune privind mutarea ambasadei americane la Ierusalim. Trump le-a spus reporterilor ca intentioneaza sa construiasca rapid noua ambasada…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. …

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a telefonat joi cancelarului german, Angela Merkel, si presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a aborda situatia din Siria, a informat vineri Casa Alba, relateaza agentia EFE.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul…

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- Statele membre ale Uniunii Europene solicita administratiei americane sa modifice "acordul secolului" intre Israel si Autoritatea Palestiniana, pe care Washingtonul il va prezenta in curand, a anuntat miercuri ministrul palestinian de Externe, Riyad al-Maliki, relateaza site-ul agentiei Anadolu,…

- Statele Unite au infiintat aproximativ 20 de baze militare in teritoriile controlate de kurzi in Siria, a declarat joi intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, Aleksandr Venediktov, consilierul pentru securitatea internationala al secretarului Consiliului Securitatii Rusiei, organism…

- Statele membre ale Uniunii Europene solicita administratiei americane sa modifice "acordul secolului" intre Israel si Autoritatea Palestiniana, pe care Washingtonul il va prezenta in curand, a anuntat miercuri ministrul palestinian de Externe, Riyad al-Maliki, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times. Oficialul…

- Noi dezvaluiri incendiare in cazul privind legaturile dintre campania lui Trump si Rusia in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, ar putea fi facute publice de Robert Muller, procurorul special care conduce ancheta.

- Statele Unite ale Americii au un plan destul de avansat privind pacea in Orientul Mijlociu, la care se lucreaza de mai multe luni, a declarat miercuri secretarul de stat Rex Tillerson, aflat in capitala Iordanului, Amman, in cadrul turneului sau in regiune, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane…

- Aproape 5.000 de cereri de azi au fost depuse anul trecut la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI), cu 161 la suta mai multe decat in 2016, cei mai multi solicitanti de azi fiind din Irak, Siria si Afganistan, iar peste 3.600 dintre ei au beneficiat de cazare in…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Tillerson efectueaza o vizita in Egipt, prima etapa a unui turneu diplomatic in Orientul Mijlociu care va mai cuprinde Kuweit, Liban, Iordania si Turcia. Intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe egiptean, oficialul american a spus ca Washingtonul ramane angajat fata de…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…

- Administratia Donald Trump a dat asigurari, joi seara, ca nu intentioneaza sa intre in conflict militar cu fortele regimului Bashar al-Assad, dupa ce Rusia a cerut Statelor Unite explicatii in legatura cu un bombardament efectuat in Siria soldat cu aproximativ 100 de morti.

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca Universitatile de Medicina si Farmacie din Targu Mures si Bucuresti vor avea cate 100 de studenti la medicina militara…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul va anunta in zilele urmatoare ”cele mai dure si agresive” sanctiuni impotriva Coreei de Nord, relateaza The Associated Press. Pence, care se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, va participa si la ceremonia…

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Trecuta neobservata in Occident, relansarea Tratatului de la Lancaster House intre Londra si Paris, instaureaza o super „Ințelegere cordiala”, cu mult mai profunda decat cea de acum 114 ani, din 1904. Ea va participa la restabilirea unei lumi bipolare, provocand, in mod inevitabil, iesirea Frantei…

- In discursul sau despre Starea Natiunii de miercuri dimineata, presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit, printre altele, despre pilonii care vor sta la baza reformei imigratiei, iar una din masuri vizeaza anularea programului loteriei vizelor, noteaza gandul. ”Trebuie sa ne securizam granitele. Asta…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii i-a acordat jurnalistului Piers Morgan, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un interviu in care a vorbit, intre altele, despre femei si feminism si in care si-a exprimat respectul fata de prim-ministrul britanic Theresa May si a spus ca il place mult pe…

- Trump, care s-a adresat presei dupa o intrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Forumul Economic Mondial de la Davos, a afirmat ca doreste pacea in Orientul Mijlociu, noteaza Agerpres. El si-a exprimat speranta ca discernamantul va prevala in randul palestinienilor pentru promovarea…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Vicepresedintele american Mike Pence incepe sambata cu o vizita in Egipt un turneu in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite DPA. In cadrul acestui turneu…

- Acordul NAFTA va fi renegociat cu succes si nu va fi foarte diferit fata de versiunea sa actuala, anticipeaza majoritatea analistilor intervievati de Reuters in aceasta saptamana. Doar 4 din cei 45 economisti participanti la sondaj au afirmat ca acordul va fi desfiintat, iar restul se asteapta ca…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat, duminica, la Ramallah, ca eforturile lui Donald Trump pentru pace in Orientul Mijlociu sunt “palma secolului”. Abbas a mai spus ca Israelul a pus capat prin actiunile sale acordurilor de pace de la Oslo, relateaza AFP.

- "Vizita medicala a presedintelui, astazi (vineri), la spitalul national militar Walter Reed s-a desfasurat foarte bine. Presedintele are o sanatate excelenta", a declarat medicul Ronny Jackson care anterior s-a ocupat de predecesorul lui democrat Barack Obama. El urmeaza sa ofere marti detalii asupra…

- Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat resturi de rachete, avand echipament militar, precum si drone de origine iraniana si care au fost introduse in Yemen dupa impunerea embargoului asupra armelor" in 2015, au afirmat ei in raportul inaintat Consiliului de Securitate."In…

- Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca România sa nu cada între scaune, într-o lume în plina reașezare. Nu este târziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, însa, în cea mai precara situație de la integrarea în UE…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, joi, ca "probabil" ca are o relatie foarte buna cu liderul suprem al nord-coreenilor, Kim Jong-Un, refuzand, cu toate acestea, sa declare daca a vorbit in mod direct cu omologul sau, informeaza site-urile Reuters si Politico.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca Washingtonul ar putea, "teoretic", sa revina in acordul climatic de la Paris, cu conditia ca acesta sa nu afecteze latura competitiva a Statelor Unite, informeaza site-ul Politico.com, citat de Mediafax.Donald Trump a tinut un ...

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Inceputul de an 2018 ne gaseste intr-o deplina furtuna de magnitudinea unui uragan in orientul Mijlociu. Si totul nu a pornit de la declaratia lui Donald Trump despre recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel, nici de la rivalitatile marilor puteri implicate pe teren in Siria, nici…

- Un grup de circa 10 congresmeni americani, in majoritate democrati, au consultat in decembrie un profesor de psihiatrie de la Universitatea Yale pentru a analiza sanatatea mintala a presedintelui Donald Trump, potrivit Politico si CNN, relateaza vineri AFP. Un senator republican, al carui…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- De la instalarea noii Administratii Donald Trump la Casa Alba (21 ianuarie 2017), Orientul Mijlociu cunoaste modificari substantiale. Geopolitic si strategic, zonele de influenta si le disputa doua coalitii: Iran-Turcia-Rusia, cu serioase victorii pe teren in razboiul civil din Siria dar cu putine sanse…