SUA anunţă restricţii de vize pentru responsabili chinezi Decizia survine la o zi dupa ce Washingtonul a anuntat includerea pe o lista neagra a 28 de organizatii guvernamentale si companii chineze, din aceleasi motive. Secretarul de stat Mike Pompeo s-a referit la o serie de presupuse abuzuri, printre care 'detentii in masa in lagare de internare (...) si controale draconice asupra exprimarii identitatilor culturale si religioase', precum si la supravegherea sistematica prin intermediul tehnologiilor avansate. Mike Pompeo a cerut Chinei 'sa inceteze imediat campania de represiune din Xinjiang'. Peste un milion de membri ai grupurilor minoritare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a avertizat, in cursul unor vizite in Muntenegru si Macedonia de Nord, asupra riscurilor generate de investitiile chineze in domeniul tehnologiei si infrastructurii, precum si asupra influentelor Rusiei."Asa cum am facut si in cursul altor vizite in…

- Inca o etapa a razboiului comercial SUA-China. Cele mai mari economii ale lumii și-au impus reciproc o noua runda de tarife pentru importuri Statele Unite si China aplica reciproc, incepand de duminica, noi tarife pentru importuri, in pofida semnelor ca negocierile pentru oprirea razboiului comercial…

- Secretarul de Stat al SUA Mike Pompeo a exprimat, in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, sprijinul Washingtonului pentru dreptul Israelului de a se apara de amenintarea reprezentata de Garda revolutionara a Iranului, a anuntat duminica Departamentul de Stat al…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a avertizat miercuri ca tara sa ''nu va ceda'' in fata Chinei, in timp ce cele doua tari trec printr-o criza diplomatica grava de la arestarea directoarei financiare a companiei chineze Huawei, la inceputul lui decembrie, la Vancouver. Trudeau a cerut, de asemenea,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, ca a fost nevoit sa infrunte China cu privire la comert chiar daca acest lucru a afectat pe termen scurt economia americana, intrucat Beijingul pacaleste SUA de mai multe decenii, transmite Reuters, titrat de Agerpres. Comentariile lui Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, ca a fost nevoit sa infrunte China cu privire la comert chiar daca acest lucru a afectat pe termen scurt economia americana, intrucat Beijingul pacaleste SUA de mai multe decenii, transmite Reuters. Comentariile lui Donald Trump au fost facute…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, ca a fost nevoit sa infrunte China cu privire la comert chiar daca acest lucru a afectat pe termen scurt economia americana, intrucat Beijingul pacaleste SUA de mai multe decenii, transmite Reuters. Comentariile lui Donald Trump au fost facute cu…

- Armata chineza desfasoara exercitii in aceasta saptamana in apele din apropierea Taiwanului, a anuntat agentia de securitate maritima a Chinei, la cateva zile dupa ce Beijingul a reiterat ca este gata sa lupte daca va exista o actiune spre independenta din partea insulei autoguvernate, relateaza luni…