- Armata Statelor Unite a anunțat luni ca a testat cu succes un sistem de aparare antibalistic pentru a doborî o racheta balistica intercontinentala, demonstrând abilitatea de a combate astfel de atacuri din partea unor țari precum Coreea de Nord, relateaza Mediafax citând Reuters. Agenția…

- Pe cat de impresionanta a fost Simona Halep in „dubla“ Doha – Dubai, jucand finala in Qatar si avansand pana in sferturi in Emirate, pe atat de palida a fost evolutia romancei in California.

- Rusia a desfasurat un batalion de sisteme antiracheta sol-aer S-400 Triumf cu scopul de a consolida apararea antiaeriana in regiunea Kaliningrad, enclava situata intre Polonia, Lituania (tari membre UE si NATO) si Marea Baltica, a anuntat luni serviciul de presa al Flotei ruse din Marea Baltica, citat…

- Iuliana Tabian, in varsta de 23 de ani, a fost desemnata, la inceputul acestui an, cel mai bun student roman al anului 2018. Acum Iuliana este studenta in anul 4 la Master in Inginerie Aeronautica la Imperial College London. Tanara a terminat Colegiul Național ,,Andrei Șaguna’’ din Brașov, profilul…

- Potrivit unor experti din afara ICANN, contactati de AFP, hackeri tintesc atat guverne, cat si servicii de informatii sau politie, companii aeriene sau industria petroliera - atat in Orientul Mijlociu, cat si in Europa. Unul dintre experti considera ca aceste atacuri ar proveni din Iran.…

- Asiguratii nu-si pot lua medicamentele compensate din orice farmacie din tara, ci doar din localitatea in care a fost emisa reteta. Reprezentantii CNAS au promis inca de anul trecut ca problema va fi rezolvata, sustinand ca de vina ar fi problemele tehnice, potrivit Mediafax. Elena Apostol…

- O racheta a fost lansata dinspre Fasia Gaza spre Israel in timpul noptii de duminica spre luni, urmata de raiduri aeriene impotriva pozitiilor Hamas, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. Sistemul de aparare aeriana al Israelului, Iron Dome, a interceptat aceasta racheta, adauga armata…