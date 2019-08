Stiri pe aceeasi tema

- 'Dictatura lui Nicolas Maduro trebuie sa inceteze pentru ca Venezuela sa aiba un viitor stabil, democratic si prosper', se mentioneaza intr-un comunicat al Casei Albe. 'Asa cum administratia Trump a explicat clar: toate optiunile sunt pe masa. SUA vor utiliza toate instrumentele adecvate pentru a…

- Rusia va "continua sa sprijine Cuba în toate domeniile", în ciuda ostilitatii Statelor Unite, și va contribui la consolidarea economiei sale, a declarat miercuri șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, aflat în deplasare la Havana, potrivit Le Figaro, citat de Rador."Vom…

- Facebook a anuntat, luni, ca nu a primit invitatie la summitul pentru media sociala care va fi organizat in aceasta saptamana de Casa Alba. Trump a refuzat in mai multe randuri sa anunte cine va participa la evenimentul programat pe 11 iulie. Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Judd Deere, a declarat…

- "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter.Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru…

- ”Rex Tillerson, un om «prost ca noaptea», total prost pregatit si insuficient de inteligent sa fie secretar de Stat, a inventat o poveste (el a fost destituit) cum ca eu eram mai putin bine pregatit ca Vladimir Putin intr-o intalnire la Hamburg, in Germania”, a protestat presedintele Statelor Unite…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a transmis ca iși dorește sa poate un dialog cu Statele Unite și ca intenția lui nu este cea de a ajunge la un razboi cu aceștia, a declarat, marti, seful diplomatiei de la Caracas, Jorge Arreaza. "Nu ne dorim un razboi in Venezuela", a afirmat ministrul de externe…

- La inceputul intrevederii, Lavrov a deplans ca in prezent relatiile bilaterale ruso-americane se gasesc ''intr-o stare trista''. ''Vedem ca exista suspiciuni si prejudecati (...) Aceasta dauneaza atat securitatii voastre cat si a noastre si provoaca ingrijorari in lume'', a explicat ministrul rus…

- „Popor al Venezuelei, am sacrificat totul!. Cei care ma cunosc stiu cum am luptat frontal impotriva coruptiei si a nedreptatilor”, a declarat Christopher Figuera in scurta inregistrare video de un minut si jumatate difuzata pe Twitter de canalul NTN24, conform Agerpres. Dupa rebeliunea esuata…