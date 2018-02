Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Fortele SUA au inceput sa se retraga din Irak dupa ce autoritatile irakiene au declarat “victoria” asupra Statului Islamic, a declarat luni un purtator de cuvant al guvernului de la Bagdad, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . Fortele irakiene, sustinute de o coalitie internationala, au reusit anul…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile impotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile, citat de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia impotriva oricarei incercari de a invada Siria, in contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. 'Daca se va dovedi ca aceasta operatiune…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters.'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, miercuri, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa limiteze operatiunile militare in nordul Siriei si l-a avertizat sa nu provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Voluntari din state occidentale participa alaturi de insurgentii kurzi sirieni la luptele impotriva fortelor armate turce in regiunea Afrin, a declarat un oficial din cadrul gruparii Fortele Democratice Siriene (SDF), o alianta de militii kurde si arabe, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Coalitia militara condusa de catre Statele Unite in Siria a anuntat ca a eliminat aproximativ 150 de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic in urma unor atacuri aeriene desfasurate in regiunea Valea Eufratului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- De trei zile armata turca ataca o zona controlata in nordul Siriei de combatantii kurzi sustinuti de armata americana in lupta impotriva organizatiei teroriste Statului Islamic. Este un punct de cotitura in acest razboi care dureaza de aproape sapte ani, comenteaza France Info, prezentand motivele aceste…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Artileria turca a bombardat luni pozitii ale militiilor YPG, in a treia zi a ofensivei asupra enclavei kurde siriene din Afrin, in conditiile in care zeci de mandate de arestare au fost emise in Turcia in legatura cu aceasta operatiune pentru "propaganda terorista", scrie AFP.

- Organizatia jihadista Stat Islamic (SI) in Irak si Siria este 'infranta aproape in totalitate', victoria militara va interveni 'in urmatoarele saptamani', iar prioritatea este acum reconstructia, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP. 'Astazi, datorita eforturilor…

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA, a indicat ca actioneaza impreuna cu militia kurda siriana pentru a infiinta o noua forta de granita de circa 30.000 de oameni. Turcia considera militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului kurd), care va face parte din aceasta…

- Ofensiva fortelor guvernamentale siriene contra pozitiilor rebelilor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, ameninta eforturile comune ale Turciei, Rusiei si Iranului in vederea instaurarii pacii in regiune, a declarat miercuri seara seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters.…

- Rusia dispune de suficiente forte ramase in Siria pentru a face fata posibilelor atacuri asupra bazelor sale, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters. "Contingentul care ramane, infrastructura militara care ramane, la bazele militare de la Hmeimim si Tartous,…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Exprimandu-se la baza RAF (Royal Air Force) din Akrotiri, in sudul Ciprului, dna May a afirmat ca facilitatile din insula au reprezentat ''epicentrul'' operatiunilor impotriva Statului Islamic.''Astazi, datorita in mare parte eforturilor voastre, asa-numitul califat a fost zdrobit si nu…

- Cele sase avioane de lupta F/A-18 Hornet care participau de trei ani la aceste misiuni se vor intoarce in Australia, a anuntat ministrul australian al apararii, Marise Payne, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Decizia Canberrei intervine dupa prabusirea califatului autoproclamat al SI,…

- Emmanuel Macron estimeaza ca razboiul din Siria impotriva gruparii Statul Islamic (SI) va fi ”castigat pana la jumatatea-sfarsitul lui februarie”, iar atunci va ”trebui” sa se stea de vorba cu presedintele Bashar al-Assad, relateaza AFP.

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanunțata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii forțelor ruse din aceasta țara, au anunțat agențiile de presa ruse preluate de AFP și Reuters. Vladimir Putin, care miercurea…

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…

- Coalitia internationala condusa de SUA care lupta impotriva Statului Islamic estimeaza ca in Irak si Siria au ramas mai putin de 3.000 de membri ai gruparii militante extremiste sunnite, a anuntat luni purtatorul de cuvant al coalitiei, colonelul Ryan Dillon, relateaza Reuters.Autoproclamatul…

- Liderii Rusiei, ai Iranului și Siriei au facut, un anunț istoric: sfarșitul ”Statului Islamic” – organizația terorista responsabila de cele mai oribile de asasinate in masa din Europa din ultimii 6 ani – este foarte aproape. La summit-ul de la Soci dedicat conflictului din Siria, Rusia a anunțat ca…

- Președintele Iranului, Hassan Rohani, a declarat marți sfârșitul Statului Islamic (SI) în Irak și Siria, într-o alocuțiune transmisa în direct de televiziunea de stat iraniana, relateaza agenția Reuters.

- Coalitia ce lupta impotriva Statului Islamic (SI) in Siria s-a opus unui acord ce ar fi permis combatantilor gruparii militante sa se salveze retragandu-se din fostul lor bastion Raqqa, a anuntat joi armata franceza, relateaza Reuters. De asemenea, coalitia nu a putut sa lanseze lovituri aeriene…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Coaliția antijihadista condusa de SUA nu va parasi Siria și Irakul pana cand negocierile sub egida ONU de la Geneva nu vor inregistra progrese, a declarat ministrul apararii american Jim Mattis, citat marți de AFP. 'Nu vom pleca imediat', a declarat luni Mattis unui grup de ziariști.…

- Forțele irakiene au lansat o noua ofensiva sâmbata pentru a recuceri orașul Rawa, ultimul bastion al ISIS, lasând un grup care s-a autoproclamat califat în pragul înfrângerii definitive. Aceasta inițiativa militara ar marca sfârșitul erei ISIS…