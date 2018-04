Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Iordanescu (67 de ani) a incercat sa mai intermedieze conflictul, fara rezultat insa, dar nu si-a pierdut speranta ca intr-o zi cele doua tabere vor ajunge la un numitor comun. "Sa recunoașteam ceea ce trebuie recunoscut! S-au facut multe greșeli in relația dintre Becali și MApN, dar…

- Fortele armate americane au ucis sambata doi teroristi printr-o lovitura aeriana in apropierea orasului Ubari din sudul Libiei, a anuntat Comandamentul SUA din Africa printr-o declaratie preluata de...

- Commerzbank, a doua cea mai mare banca din Germania, si-a suspendat reclamele de pe Facebook pe o perioada nedeterminata in urma scurgerii masive de date, conform informatiilor furnizate de seful departamentului de strategie a brandului pentru cotidianul Handelsblatt, scrie Reuters."Vom face…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.Intr-un…

- Al-Shabaab , gruparea afiliata cu al Qaeda, obtine milioane de dolari in fiecare an prin exploatarea ajutoarelor trimise catre Somalia chiar de tarile care incearca sa elimine gruparile teroriste, scrie CNN.

- Prezenta Fortelor Aeriene americane in Romania va creste in perioada urmatoare, pe fondul imbunatatirii dotarilor de la baza militara Mihail Kogalniceanu, a declarat generalul Tod D. Wolters, comandantul Fortelor Aeriene americane din Europa si din Africa, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.…

- Presedintele Donald Trump a facut anuntul pe platforma de microblogging Twitter. "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de Stat. Va avea o activitate formidabila! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitate!", a transmis Donald Trump. "Gina Haspel va fi noul director al CIA, prima…

- Armata siriana spune ca recuperat teritoriu de la militanti in Ghouta de Est si a omorat mai multi militanti, relateaza Reuters. De asemenea, militarii securizeaza in continuare coridrul umanitar astfel incat civilii sa poata pleca din Ghouta.

- "Pentru Austria, acesta este un proiect pozitiv", a declarat Kurz, dupa o intalnire cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova. Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au decis sa mentina…

- Armata americana instruieste fortele armate ale tarilor din Europa asupra modului de utilizare a armelor nucleare tactice impotriva Federatiei Ruse, a declarat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit caruia insusi faptul ca SUA dispun de arme tactice pregatite pentru utilizare in…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus, marti, sanctiuni impotriva a doi indivizi si sapte organizatii din Africa si Asia suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit Trezoreriei SUA, pe lista sanctiunilor au ajuns Abu Musab…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de…

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in urma unui dublu atac cu vehicul-capcana comis vineri seara de grupul terorist Al Shabaab, afiliat retelei Al-Qaida, in apropierea Palatului prezidential din Mogadishu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Patru militanti ai grupului islamist Al-Shabaab, afiliat retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, arata o declaratie a Armatei americane, potrivit Reuters.

- Raidul aerian efectuat de SUA a avut loc in apropierea orasului Jilib, situat la 370 de kilometri sud-vest de Mogadishu. Operatiunea SUA a fost in coordonare cu Guvernul Somaliei, a comunicat Comandamentul american pentru Africa. Trei militanti Al-Shabaab au fost ucisi in raidul aerian.…

- Cel putin trei militanti ai grupului islamist Al-Shabaab, afiliat retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau. De asemenea, ii place fotbalul, isi…

- Politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, ministrul adjunct de justitie Patryk Jaki, vrea sa se puna capat la ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza Reuters.…

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au atacat, duminica noapte, un convoi al unei militii proguvernamentale irakiene, in apropiere de orasul Kirkuk, omorand cel putin 12 membri ai militiei, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Ministerul Apararii intentioneaza sa construiasca o noua baza aeriana la Mihail Kogalniceanu, in judetul Constanta, informeaza EuropaFM.ro. De asemenea, actuala baza, operata de Armata SUA, va fi extinsa, a anuntat ministrul Mihai Fifor, la Bruxelles, la sfarsitul reuniunii ministrilor Apararii din…

- Ministrul de Finante din landul Bavaria, Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante,…

- Fortele egiptene de securitate au omorat zece militanti teroristi si au arestat alti 400 de suspecti, inclusiv persoane de alta nationalitate, in urma unui schimb de focuri izbucnit ca parte din operatiunea desfasurata in regiunea Sinai, a anuntat, marti, armata, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate ONU ar putea cere o incetare a focului de 30 de zile in Siria pentru a putea livra ajutoare si a evacua cetatenii bolnavi sau raniti, au declarat vineri surse diplomatice. Cel mai probabil, Rusia s-ar opune, scrie Reuters.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep:…

- Armata israeliana a difuzat sambata imagini surprinse din cockpit cu luarea in vizor si distrugerea unei drone care zbura in ceea ce Israel a spus e ca spatiul sau aerian, precum si cu o lovitura aeriana efectuata asupra unei instalatii de drone iraniene din Siria, transmite Reuters.

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alte 100 de persoane au fost achitate in acelasi dosar. Potrivit deciziei instantei, cei condamnati la inchisoare…

- Un soldat turc a fost ucis si cinci raniti luni într-un atac cu racheta si obuze în timp ce forte turce instalau un post militar în provincia siriana Idlib, au anuntat marti fortele armate turce, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Armata siriana a desfasurat noi sisteme de rachete antiaeriene in proximitatea provinciilor Aleppo si Idlib, a anuntat un comandant al fortelor regimului condus de Bashar al-Assad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Unul dintre cei mai controversați secretari de stat, responsabil cu achiziția de armament pentru Armata, Florin Lazar Vladica, a fost eliberat din funcție, la sfarșitul saptamanii trecute, prin decizie a noului prim-ministru, Viorica Dancila. Vladica este un apropiat al magnatului Ovidiu…

- Administratia Trump a atacat vineri reteaua financiara a gruparii Hezbollah, impunand sanctiuni impotriva a sase indivizi si sapte entitati in cadrul unui efort de a combate influenta Iranului in Orientul Mijlociu si dincolo de aceasta regiune, relateaza Reuters si AFP. 'Administratia…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sugerat ca armata Venezuelei ar putea decide sa-l inlature pe presedintele Nicolas Maduro de la conducerea tarii, dar a adaugat ca nu stie daca se va intampla acest lucru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Dezvoltarea unei armate nationale somaleze avanseaza foarte lent, in parte din cauza deficientelor din structurile politice si institutionale, precum si din cauza diferentelor intre echipamentele soldatilor somalezi instruiti", a afirmat oficialul german. Decizia de retragere a Germaniei,…

- Militarii germani nu vor mai participa, de la sfarsitul lui martie, la misiunea UE de instruire in Somalia, a anuntat joi un oficial din ministerul de externe de la Berlin, citat de Reuters. La misiune participa circa 20 de militari europeni, dintre care cinci germani. "Dezvoltarea unei armate nationale…

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil, Zap, Avasin/Basyan…

- Negociatorii UE apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati in discutii.…

- Armata SUA a efectuat, miercuri, in Hawaii, un test al sistemului de aparare antiracheta Aegis Ashore, insa acesta a fost nereusit, a afirmat un oficial militar american sub protectia anonimatului, relateaza site-ul agentiei Reuters si CNN, scrie mediafax.ro.

- Gigi Becali a primit o lovitura in procesul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea marcii "Steaua". Tribunalul Bucuresti a respins o cale de aparare a FCSB in acest dosar. Decizia in acest dosar urmeaza sa se dea pe 7 martie, insa nu va fi definitiva, putand fi…

- Armata americana a anuntat marti ca decizia de clasificare a unor date despre razboiul din Afganistan a fost o 'eroare umana in stabilirea categoriilor', dupa ce SIGAR - organismul public responsabil cu controlul actiunii americane in Afganistan - a dezvaluit ca Pentagonul i-a interzis sa…

- Mai multi oameni de stiinta a excavat dintr-o oaza aflata în desertul saharian fosilele unui dinozaur cu gât lung si patru picioare, de dimensiunea unui autobuz, care a trait în urma cu circa 80 de milioane de ani, o descoperire ce ofera informatii despre o perioada misterioasa din…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a denuntat, joi, in mod indirect declaratiile unor oficiali americani cu privire la cursul de schimb dolar-euro, care potrivit lui Draghi ar fi vinovate de recenta apreciere a monedei euro, informeaza AFP si Reuters.

- Liberia a interzis timp de un an mutilarea genitala a femeilor (FGM), dar militantii pentru drepturile femeilor au declarat joi ca aceasta ar putea sa nu fie executorie, astfel incat au cerut noului presedinte George Weah sa o transforme intr-o lege permanenta, relateaza Reuters.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Autoritatile din Somalia au anuntat ca au salvat joi 32 de copii care se aflau intr-o scoala condusa de al-Shabaab (Tineri), dupa ce acestia au fost recrutati de gruparea islamista terorista afiliata Al-Qaida, scrie Reuters. „Cei 32 de copii sunt in siguranta, in grija guvernului. Este regretabil…

- Curtea Constitutionala a decis eliberarea a doi jurnalisti, care au fost acuzati de legaturi cu puciul esuat din iulie 2016, relateaza Reuters. Decizia este vazuta de avocati ca un precedent pentru eliberarea altor reporteri care au fost inchisi pe aceleasi motive.