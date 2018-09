Nghia Hoang Pho (68 de ani) fusese angajat intr-o unitate specializata impotriva criminalitatii cibernetice a NSA. El a pledat vinovat in luna decembrie pentru detinere ilegala de documente clasificate ca secret de stat in domeniul apararii. Autoritatile au descoperit ca, intre 2010 si 2015, el a adus documente top secret la domiciliu, inclusiv programe si date care au ajuns in posesia serviciilor de informatii rusesti. Acesta nu a avut intentia sa divulge cu buna stiinta aceste informatii, dar a incalcat legea prin aducerea acestor documente de aparare clasificate la domiciliu.

