Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite, dupa ce Donald Trump l-a recunoscut pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza AFP. "Am decis sa rup relatiile diplomatice si politice cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat duminica intentia de a finaliza, pe 27 decembrie, demersurile necesare incheierii procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazar. (continua) AGERPRES / (AS - autor: George Onea, editor: Marius Fratila, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Australia recunoaste Ierusalimul de Vest drept capitala a Israelului, a anuntat sambata premierul Scott Morrison, dar transferul misiunii diplomatice de la Tel Aviv va trebui sa astepte incheierea unui acord de pace, relateaza AFP. Scott Morrison a dat, totodata, asigurari ca tara sa este…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a exprimat, intr-un mesaj pe Twitter, solidaritatea "intregii natiuni" cu orasul Strasbourg unde marti seara a avut loc un atac armat care a facut trei morti si circa 10 raniti, relateaza AFP. "Solidaritatea intregii natiuni pentru Strasbourg, victimele…

- Avionul cancelarului german, Angela Merkel, in drum spre summitul G20 din Argentina, a fost obligat sa aterizeze la Koln, in Germania, din cauza unei probleme tehnice, a facut cunoscut cancelaria, potrivit AFP. "Din cauza unei probleme tehnice, avionul guvernamental a aterizat in siguranta…

- 'Vanatoarea de vrajitoare ipocrita continua, dar Mueller si banda lui de democrati furiosi se uita doar la o parte, nu si la cealalta. Asteptati pana iese la iveala cat de oribil si de pervers ii trateaza pe oameni, distrugandu-le vietile pentru ca refuza sa minta. Mueller este un procuror conflictual…

- Paul Manafort, care a fost director de campanie al lui Donald Trump, a incalcat acordul incheiat in septembrie cu autoritatile de a se declara vinovat in ancheta privind ingerinta rusa, releva un document al justitiei citat marti de Reuters si AFP. A mintit politia federala americana 'Dupa…

- Locatarul Casei Albe a declarat vineri, in fata presei, ca el a redactat personal raspunsurile la intrebarile lui Mueller. ”Mi s-au pus o serie de intrebari, am raspuns foarte usor”, a declarat el, denuntand o ”vanatoare de vrajitoare”. ”Sunt sigur ca existau capcane, pentru ca, stiti,…