- Un "mincinos", un "adevarat gunoi", un "copoi veros": Donald Trump l-a atacat violent sâmbata pe fostul director al FBI James Comey dupa noi dezvaluiri aparute în New York Times despre deschiderea în 2017 a unei anchete a poliției federale pentru a stabili daca el lucra în…

- Marti, "presedintele a raspuns la intrebarile scrise adresate de biroul procurorului special", a declarat unul dintre avocatii sai, Jay Sekulow, citat de mai multe media americane. "Presedintele a raspuns in scris", a precizat el. "Este timpul ca aceasta ancheta sa se incheie", a afirmat…

- Președintele american Donald Trump a declarat pentru Fox News ca nu va interveni daca Matthew Whitaker, procurorul general interimar al SUA, va decide sa limiteze ancheta coordonata de procurorul special Robert Mueller privind imixtiunile electorale ruse, relateaza mediafax.Vezi și: Gabriela…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat din nou joi intr-un mod vehement ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller, la o saptamana dupa ce l-a demis pe ministrul justitiei, care s-a recuzat in acest dosar, informeaza…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…

- Investigația din SUA in cazul intervenției rusești in timpul alegerilor prezidențiale din 2016 este sub amenințare dupa ce președintele Donald Trump l-a demis pe procurorul general Jeff Sessions, afirma liderii democraților din SUA, citati de BBC. Nancy Pelosi, care conduce democrații in Camera Reprezentanților,…

- Republicani importanti au avertizat ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane trebuie sa continue dupa ce Jeff Sessions, procurorul general, si-a dat demisia la cererea lui Donald Trump, scrie The Guardian preluat de news.roTrump…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, in functia care implica si prerogative de ministru al justitiei, a sefului…