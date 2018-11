Stiri pe aceeasi tema

- Americanii sunt chemați la urne marți, 6 noiembrie, pentru alegerile de la mijloc de mandat (midterm elections), o serie de scrutine naționale și locale organizate la doi ani dupa prezidențiale, ce se transforma adesea intr-un referendum cu privire la ocupantul de la Casa Alba, noteaza AFP. In ajunul…

- Presedintele american Donald Trump priveste deja spre scrutinul prezidential din 2020, prin discursurile pasionale in fata unor multimi surescitate si prin atacurile asupra unor potentiali adversari, in campania pentru alegerile de la mijloc de mandat din SUA, comenteaza AFP. Cu pana la…

- Președintele american Donald Trump a declasificat luni un dosar legate de primele zile ale anchetei FBI privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, inclusiv porțiuni ale unui mandat secret de supraveghere și mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, relateaza The Associated Press…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, fara a aduce dovezi, companiile care administreaza retelele de socializare ca se amesteca in viitoarele alegeri de la mijloc de mandat din noiembrie, spunand ca aceste firme sunt 'super-liberale', conform unui interviu aparut miercuri in

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, fara a aduce dovezi, companiile care administreaza retelele de socializare ca se amesteca in viitoarele alegeri de la mijloc de mandat din noiembrie, spunand ca aceste firme sunt 'super-liberale', conform unui interviu aparut miercuri in Daily…

- Președintele SUA, Donald Trump a avertizat ca politicile pe care el le-a impus vor fi subinate in mod violent daca Democrații caștiga alegerile din Noiembrie. Președintele a apelat la gruprui creștine conservatoare pentru ajutor, spunandu-le acestora ca sunt la un vot distanța de "a pierde tot". Aceste…

- Mesajul de adio al fostului senator, un omagiu personal pentru America si poporul sau, a fost citit luni de Rick Davis, un prieten apropiat al lui McCain si purtatorul de cuvant al familiei acestuia.Referindu-se la cele mai mari calitati ale Statelor Unite, McCain a scris: "Ne slabim maretia…