SUA: American condamnat la închisoare pe viaţă pentru crimă Craig Hicks, in varsta de 50 de ani, a acceptat miercuri sa pledeze vinovat dupa ce a obtinut garantii ca acuzarea va renunta sa ceara pedepsa cu moartea. Ca urmare, Hicks a primit detentie pe viata. In februarie 2015, Craig Hicks i-a impuscat pe Deah Barakat, 23 de ani, pe sotia acestuia, Yusor Abu-Salha, 21 de ani, si pe sora acesteia, Razan Abu-Salha, 19 ani, in centrul universitar Chapel Hill, din Carolina de Nord. Ucigasul a declarat in permanenta ca a fost vorba despre un conflict intre vecini. In sedinta de miercuri a fost difuzata o inregistrare filmata de Dean Barakat inainte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

