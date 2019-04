O reprezentanta a musulmanilor in Congresul Statelor Unite a primit mai multe mesaje de amenintare, dupa ce presedintele Donald Trump a difuzat in reteaua Twitter un material video in care o acuza de minimalizarea atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, transmite DPA.



"Dupa tweet-ul de vineri seara al presedintelui, am constatat o crestere a amenintarilor directe la adresa vietii mele - multe referindu-se direct la materialul video al presedintelui sau ca replici", a afirmat duminica Ilhan Omar, membra a Partidului Democrat aleasa in Camera Reprezentantilor din partea statului…