- Iranul poate scufunda navele de razboi americane trimise in regiunea Golfului folosind rachete si “arme secrete”, a declarat un inalt oficial militar iranian citat sambata de agentia de presa semioficiala Mizan, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . Statele Unite au anuntat vineri desfasurarea…

- Situatia actuala nu se preteaza la negocieri cu Statele Unite, a apreciat marti presedintele iranian Hassan Rohani, acuzand Washingtonul ca poarta un ”razboi economic” impotriva Iranului, in urma retragerii americane din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si reimpunerii sanctiunilor…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat sambata ca nu crede ca un razboi va izbucni in regiune, deoarece Teheranul nu vrea un conflict si nicio tara nu-si face "iluzia ca ar putea infrunta Iranul", a relatat agentia de presa publica IRNA, citata de Reuters. Tensiunile…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a prezentat Administratiei Trump un plan militar care prevede trimiterea a pana la 120.000 de soldati in Orientul Mijlociu, in cazul in care Iranul va ataca fortele americane sau va accelera munca in domeniul armelor nucleare. Informatia a…

- Bombardiere strategice B-52 Stratofortress trimise de SUA in Orientul Mijlociu pentru a raspunde amenintarilor Iranului au sosit la o baza americana din Qatar, a comunicat vineri CENTCOM, comandamentul central al armatei SUA, informeaza Reuters. Armata SUA a anuntat marti ca un numar de…