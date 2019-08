SUA amenință Germania că își va muta soldații în Polonia Statele Unite ar putea retrage militarii din Germania pentru a-i transfera în Polonia, în contextul în care Administratia Donald Trump este nemultumita ca Berlinul nu aloca 2% din PIB pentru aparare, informeaza site-urile germane Tagesschau.de si T.online.de, citate de Mediafax

Presiunile Washingtonului par sa se intensifice înaintea vizitelor pe care presedintele Donald Trump urmeaza sa le efectueze în Europa în luna august.

"Este într-adevar ofensator ca lumea sa se astepte din partea contribuabililor americani sa plateasca 50.000 de militari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

