SUA ameninţă cu un atac iminent! Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria, informeaza romaniatv.net. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice”, a declarat H.R. McMaster, consilierul pentru securitate nationala […] The post SUA ameninta cu un atac iminent! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- "Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice", a afirmat McMaster. "Este timpul pentru ca toate natiunile sa-i faca raspunzatoru pe regimul sirian si pe sponsorii sai pentru actiunile lor", a adaugat el.McMaster, general de…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Saptamâna trecuta, între 5 și 11 februarie, aproximativ trei sute de luptatori mercenari ai companiei militare private legate de Kremlin (Wagner) au fost ucisi sau raniti în Siria, anunta Reuters, care citeaza trei surse familiarizate cu situația scrie paginaderusia.ro Un…

- O suta de militari din Armata Romaniei se vor instrui, in perioada 12 - 16 februarie, in comun cu aproximativ 200 de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova si Statele Unite ale Americii, la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, judetul Tulcea,…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad este un "criminal", a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, respingand orice posibilitate de restabilire a relatiilor sau cooperarii cu liderul tarii vecine sfasiate de razboi, relateaza dpa. "Ce putem discuta cu un criminal care a ucis 1 milion de…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o întrevedere cu Bridget Brink, Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru Europa si Eurasia, se anunța într-un comunicat MAEIE. Cei doi oficiali au discutat despre ansamblul…

- Accident feroviar in Statele Unite ale Americii. Un tren care transporta materiale chimice a deraiat in apropierea unui oraș din statul Ohio. Cel puțin 14 din cele 135 de vagoane au sarit de pe sine. In urma accidentului a avut loc o scurgere de chimicale.

- Rusia, Coreea de Nord, Iranul si China sunt principalele amenințari la adresa Americii si a aliatilor sai, iar Statele Unite vor recurge la bomba atomica doar in situații excepționale.Acest lucru este stipulat in noua doctrina nucleara a SUA, publicata de Pentagon.

- Armele achizitionate in Statele Unite ale Americii sunt folosite pentru a comite crime la aproximativ fiecare 31 de minute in Mexic, Canada, America Centrala si in Caraibe, a spus vineri un grup american de politici de stanga, relateaza Reuters.

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Bela Karoly s-a nascut la Cluj si e omul care a descoperit-o si antrenat-o pe Nadia Comaneci, "Zeita de la Montreal". In 1981 el s-a stabilit alaturi de sotia sa, Martha, in Statele Unite al Americii si domeniul lor a fost timp de 16 ani centrul de pregatire al lotului feminin de gimnastica.

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump. ”Pe masura ce reconstruim puterea si increderea Americii acasa, de asemenea,…

- Secretarul de stat American Rex Tillerson, a pus la colț din nou Rusia pentru atacurile cu arme chimice care continua in Siria, acolo unde regimul Bashar al Assad, in lipsa de alte resurse, lovește enclavele controlate de catre opoziție cu arme chimice, omorand civili și militanți deopotriva.

- Amazon intra a inaugurat primului magazin din reteaua Amazon Go, deschis pe 22 ianuarie 2018 in Seattle, Statele Unite ale Americii. Clientii intra, iau produsele pe care le doresc si ies din magazin fara sa stea la coada si fara sa plateasca la casa. Nimic in aceasta lume nu este insa gratis, iar…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Matematicianul american Norbert Wiener este considerat fondatorul ciberneticii. Acesta s-a nascut la data de 26 noiembrie 1894 in orasul Columbia, Missouri, in Statele Unite ale Americii, parintii sai fiind evrei.

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza…

- Un senator PSD vorbeste despre aparitia unei noi clase sociale, precariatul, care ameninta sistemul capitalist. Cere explicatii Guvernului Miron Alexandru Smarandache, senator PSD de Bacau, spune ca în lume sunt ample mobilizari capitaliste care au dat nastere la aparitia unei noi clase…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- Centenarul Marii Uniri este marcat, incepand cu luna Ianuarie de un eveniment de o deosebita semnificație istorica in faurirea Romaniei reintregite intre granițele ei firești: deschiderea primei reprezentanțe diplomatice a țarii noastre la Washington.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni în privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora în dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas într-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele

- O intimplare speciala vine din Statele Unite ale Americii. Citiva copiii care se jucau la tara, intr-o zona mocirloasa, au avut parte de surpriza vietii cind au gasit o masina de teren scufundata pe jumatate. Era un Hummer, o masina folosita de Armata americana in timpul unor exercitii militare, ce…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a autorizat joi, 21 decembrie, modificarea componentei conducerii SIF Muntenia si numirea lui Nicusor Marian Buica in functia de director general. “Totodata, Consiliul de administratie al institutiei a luat act de incetarea mandatului de administrator…

- Adina Butar este o revelatie pentru muzica EDM, pe plan international, iar succesul talentului ei este apreciat si de cei mai mari Dj-i ai lumii, mai ales datorita colaborarii cu Markus Schulz, Dj-ul numarul 1 in SUA. Aceasta a cucerit publicul din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada si Australia,…

- O chelnerita din Statele Unite ale Americii a primit o prima de Craciun, insa nu din partea sefului ei, ci de la un client generos, care a dorit sa faca un gest frumos, chiar inainte de sarbatorile de iarna. A

- n contextul intrevederii, au fost abordate teme relevante la nivel strategic in relatia bilaterala romano-americana, precum cooperarea in domeniul politico-militar si de securitate, evolutiile din regiune cu accent pe rolul strategic al Marii Negre, dimensiunea economica a Parteneriatului Strategic,…

- Ierusalimul, unilateralismul lui Trump si adancirea clivajului euro-american Recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, de catre Statele Unite (Președintele Trump), va fi judecata global și definitiv abia peste cațiva ani, in funcție de consecințele ultime ale deciziei de acum cateva…

- Artistul plastic Nicolae Saftoiu s-a stins din viata in primavara acestui an. Muzeul de Arta Vizuala Galati a avut ocazia sa-i gazduiasca ultima expozitie in toamna anului 2016, iar acum, la sfarsit de an, institutia incheie sirul vernisajelor, cu expozitia omagiala "In Memoriam Nae Saftoiu", miercuri…

- Intoarcerea armelor impotriva Germaniei naziste, la 23 august 1944, prin acceptarea de catre Romania a armistitiul oferit de Uniunea Sovietica, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, a deschis ocazia unor abuzuri de neimaginat ale asa zisei Armate Rosii "eliberatoare".

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat vineri ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital, tranzactie care stabileste…

- „Ministrul Justiției nu are nicio implicare in acest proces, este specialist care a coordonat pana la un anumit punct proiectul ( legile justiției - n.red.). In mesajul Departamentului de stat nu a fost regasit Guvernul - din cate știu eu - deci nu comentez”, a afirmat premierul, explicand ca Tudorel…

- Statele Unite ale Americii cheama toate tarile sa taie legaturile diplomatice si comerciale cu Coreea de Nord, a declarat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, amenintand cu "distrugerea completa" a regimului nord-coreean "in caz de razboi", transmite AFP, citata de Agerpres.

- O profesoara care preda la un liceu din Statele Unite ale Americii a ajuns rapid sa fie saltata de catre oamenii legii, dupa ce elevii au filmat-o cand facea un gest socant chiar la catedra.

- Deputații PNL, USR și PMP au cerut miercuri, in plenul Camerei Deputaților, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al forului legislativ și s-au delimitat de comunicatul pe care acesta l-a dat publicitații impreuna cu președintele Senatului ca replica la poziția Departamentului de Stat…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- Deputatul PMP Robert Turcescu ii numeste "nemernici" pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dupa ce liderii PSD si ALDE au publicat un comunicat comun in care afirma ca "Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul…

- Șefii celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, raspund dur Departamentului de Stat al SUA, cel care cerea legislativului de la București sa respinga proiectele de modificare ale legilor justiției pe motiv ca submineaza lupta contra corupției. "Parlamentul…

- "Comunicatul prin care Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului Romaniei sa nu aprobe propunerile legislative de modificare a legilor Justiției pentru ca afecteaza lupta anti-corupție și independența sistemului judiciar este fara precedent și grav", a scris, luni seara, Danca pe Facebook.El…

- Statele Unite ale Americii doresc modernizarea arsenalului de arme nucleare, chiar daca in 2010 Rusia si SUA au semnat un nou tratat numit ”New Strategic Arms Reduction Treaty” (New START) pentru a reduce arsenalul nuclear la 1.550 de focoase...

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Miley Ray Cyrus, pe numele adevarat Destiny Hope Cyrus, s a nascut pe 23 noiembrie 1992, la Nashville, Tennessee, Statele Unite ale Americii. Miley Cyrus este o cantareata si actrita americana, informeaza Wikipedia.org. Miley Cyrus a interpretat vocea lui Penny din filmul Bolt, si a inregistrat piesa…

- China ar putea deveni "putere hegemonica" daca Statele Unite ale Americii nu vor reusi sa blocheze in urmatorii ani planurile Beijingului de a continua dezvoltarea tehnologica si financiara, precum si extinderea infrastructurii, avertizeaza fostul consilier prezidential american Steve Bannon, potrivit…