- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla in Statele Unite ale Americii, in zilele de 8 si 9 noiembrie, unde va participa la reuniunea ministeriala UE - SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne. In cadrul acestei reuniuni la nivel inalt, la care este asteptat sa participe si procurorul…

- Washingtonul acuzAƒ fAƒrAƒ temei Rusia de nesocotire a tratatului cu privire la forE›ele nucleare intermediare pentru a-E™i acoperi propriile devieri de la stipulAƒrile documentului, afirmAƒ purtAƒtorul de cuvA¢nt al MAE de la Moscova, Maria Zaharova.

- "Va fi nevoie de consultari intre grupul celor patru (fara SUA) puteri nucleare, de o discutie cat mai urgenta in cadrul Conferintei pentru dezarmare de la Geneva si de o discutie in Consiliul de Securitate al ONU. Situatia este critica, amenintarile la adresa pacii capata forme tot mai concrete",…

- Statele Unite ale Americii vor sa-si limiteze contributia la 25% din bugetul operatiunilor ONU de mentinere a pacii si, de acum inainte, ajutorul oferit de Washington va fi rezervat 'tarilor prietene', a declarat marti presedintele american Donald Trump la tribuna Adunarii Generale a ONU, unde…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca „triseaza” pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul „are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor”, scrie Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca Rusia…

- Consiliul de Securitate al ONU a tinut marti un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA, informeaza Xinhua. "Dupa 17 ani, doare la fel de tare ca in ziua in care s-a intamplat", a declarat ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley. Haley,…